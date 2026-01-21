Ni demoras ni mañas en el fútbol: estas son las 4 nuevas reglas que la IFAB aplicará rumbo al Mundial 2026

La International Football Association Board (IFAB) respaldó una serie de modificaciones reglamentarias destinadas a optimizar el flujo de los partidos de fútbol. Los cambios, que incluyen la ampliación del sistema VAR y límites estrictos para arqueros y sustituciones, buscan elevar el tiempo neto de juego de cara al ciclo del Mundial 2026 , afectando la dinámica de todas las competencias profesionales.

Durante la reunión anual celebrada en Londres, el organismo anunció que el sistema de videoarbitraje ahora tendrá la capacidad de revisar tarjetas rojas que resulten de una segunda amarilla mal aplicada . Asimismo, las decisiones sobre tiros de esquina podrán ser revisadas si fueron concedidas por error, siempre que la intervención sea inmediata y no afecte el ritmo del encuentro.

Esta extensión del protocolo VAR busca mejorar la justicia deportiva en situaciones fácticas que cambian el curso de un partido. No obstante, la IFAB aclaró que no apoya una ampliación indiscriminada de las competencias tecnológicas, manteniendo la prioridad en que el juego no pierda su esencia ni su fluidez característica.

La "guerra" declarada contra la pérdida de tiempo es otro de los pilares de esta reforma. El diagnóstico es contundente: actualmente el tiempo de juego neto apenas llega a los 52 minutos promedio por encuentro . Para combatir esto, se mantendrá el límite de ocho segundos para que los arqueros suelten el balón y se aplicará un principio de "cuenta atrás" en saques de banda y de meta.

Además, se estableció un límite de diez segundos para que los jugadores abandonen el campo al ser sustituidos . En la misma línea, los futbolistas que reciban atención médica en el terreno estarán obligados a permanecer fuera de él durante un periodo fijo, aún por determinar, para desalentar las simulaciones y los cortes de ritmo innecesarios,.

La "guerra" contra el tiempo muerto y el futuro del fuera de juego

Respecto al fuera de juego, se decidió continuar con los ensayos de la denominada "Ley Wenger", la cual propone que un jugador solo esté en posición adelantada si todo su cuerpo supera al defensor. Aunque la FIFA se muestra entusiasta, federaciones como la UEFA y las británicas mantienen reservas, por lo que la Premier League canadiense será el laboratorio de prueba a partir de abril de 2026.

En términos de disciplina, se ratificó que solo el capitán podrá dirigirse al árbitro en situaciones de alta tensión para proteger la autoridad del juez. También se aclaró una polémica recurrente: si un ejecutor de penal impacta involuntariamente el balón con el pie de apoyo antes de convertir, el gol será considerado válido para evitar interpretaciones contradictorias.

Todas estas propuestas técnicas serán elevadas a la Asamblea General Anual el próximo 28 de febrero en Gales. En dicha instancia se votarán formalmente las medidas que podrían entrar en vigencia para la temporada 2026/27, definiendo el reglamento que regirá en la próxima Copa del Mundo.