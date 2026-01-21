21 de enero de 2026 - 11:32

Ni demoras ni mañas en el fútbol: estas son las 4 nuevas reglas que la IFAB aplicará rumbo al Mundial 2026

El fútbol sufrirá una transformación del reglamento para erradicar las demoras innecesarias: desde límites para arqueros hasta revisiones de córneres.

La IFAB tomará medidas relacionadas al fútbol para el Mundial 2026.

La IFAB tomará medidas relacionadas al fútbol para el Mundial 2026.

Foto:

Por Francisco Moreno

La International Football Association Board (IFAB) respaldó una serie de modificaciones reglamentarias destinadas a optimizar el flujo de los partidos de fútbol. Los cambios, que incluyen la ampliación del sistema VAR y límites estrictos para arqueros y sustituciones, buscan elevar el tiempo neto de juego de cara al ciclo del Mundial 2026, afectando la dinámica de todas las competencias profesionales.

Leé además

Godoy Cruz suma minutos de fútbol previo a su debut en la Primera Nacional.

Godoy Cruz sigue sumando fútbol: nuevos ensayos y ritmo de preparación en la pretemporada

Por Redacción Deportes
La Dirección de Personas Jurídicas señaló irregularidades persistentes y elevó el análisis al Ejecutivo provincial. Ahora la pelota quedó en mano del gobernador, Alfredo Cornejo.

Estas son las irregularidades que detectó el Gobierno sobre la Liga Mendocina de Fútbol

Por Jorge Yori

Durante la reunión anual celebrada en Londres, el organismo anunció que el sistema de videoarbitraje ahora tendrá la capacidad de revisar tarjetas rojas que resulten de una segunda amarilla mal aplicada. Asimismo, las decisiones sobre tiros de esquina podrán ser revisadas si fueron concedidas por error, siempre que la intervención sea inmediata y no afecte el ritmo del encuentro.

El VAR amplía su poder: segundas amarillas y tiros de esquina bajo la lupa

Esta extensión del protocolo VAR busca mejorar la justicia deportiva en situaciones fácticas que cambian el curso de un partido. No obstante, la IFAB aclaró que no apoya una ampliación indiscriminada de las competencias tecnológicas, manteniendo la prioridad en que el juego no pierda su esencia ni su fluidez característica.

image

La "guerra" declarada contra la pérdida de tiempo es otro de los pilares de esta reforma. El diagnóstico es contundente: actualmente el tiempo de juego neto apenas llega a los 52 minutos promedio por encuentro. Para combatir esto, se mantendrá el límite de ocho segundos para que los arqueros suelten el balón y se aplicará un principio de "cuenta atrás" en saques de banda y de meta.

Además, se estableció un límite de diez segundos para que los jugadores abandonen el campo al ser sustituidos. En la misma línea, los futbolistas que reciban atención médica en el terreno estarán obligados a permanecer fuera de él durante un periodo fijo, aún por determinar, para desalentar las simulaciones y los cortes de ritmo innecesarios,.

Árbitro - tarjeta roja
IFAB planea cambios en el mundo del fútbol

IFAB planea cambios en el mundo del fútbol

La "guerra" contra el tiempo muerto y el futuro del fuera de juego

Respecto al fuera de juego, se decidió continuar con los ensayos de la denominada "Ley Wenger", la cual propone que un jugador solo esté en posición adelantada si todo su cuerpo supera al defensor. Aunque la FIFA se muestra entusiasta, federaciones como la UEFA y las británicas mantienen reservas, por lo que la Premier League canadiense será el laboratorio de prueba a partir de abril de 2026.

image

En términos de disciplina, se ratificó que solo el capitán podrá dirigirse al árbitro en situaciones de alta tensión para proteger la autoridad del juez. También se aclaró una polémica recurrente: si un ejecutor de penal impacta involuntariamente el balón con el pie de apoyo antes de convertir, el gol será considerado válido para evitar interpretaciones contradictorias.

image

Todas estas propuestas técnicas serán elevadas a la Asamblea General Anual el próximo 28 de febrero en Gales. En dicha instancia se votarán formalmente las medidas que podrían entrar en vigencia para la temporada 2026/27, definiendo el reglamento que regirá en la próxima Copa del Mundo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sin cambios, Argentina se mantiene en el segundo puesto.

El primer ranking FIFA del año y la inesperada posición de la Selección Argentina

Por Redacción Deportes
Un hombre está internado en coma inducido luego de haber sido víctima de un ataque por error en Río Cuarto, Córdoba. 

Un hombre se encuentra internado en grave estado luego de ser atacado por "error" al volver de un partido de fútbol

Por Redacción Policiales
Gonzalo Ríos fue clave en el triunfo de Independiente Rivadavia, anotando el segundo gol del encuentro en el complemento.

Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina que se hace respetar

escandalo en la familia beckham tras un fuerte descargo de su hijo mayor: mis padres intentan arruinar mi relacion

Escándalo en la familia Beckham tras un fuerte descargo de su hijo mayor: "mis padres intentan arruinar mi relación"

Por Redacción