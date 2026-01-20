El primer ranking FIFA del año y la inesperada posición de la Selección Argentina

Se actualizó el Ranking del ente regulador del fútbol mundial y hubieron varias sorpresas, la Albiceleste quiere recuperar la cima en año mundialista.

El Mundial 2026 está más cerca que nunca y el ranking FIFA dictó cuáles son las diez mejores selecciones del mundo. En este año, donde habrá más de una copa en disputa, las tres primeras selecciones tienen grandes chances de alcanzar el pico de la lista. La Selección Argentina se mantiene a la expectativa.

España se ubica en el primer lugar y quien le pisa los talones es el combinado nacional que comanda Lionel Scaloni. Sin embargo, tras la consagración de Senegal en la Copa de las Naciones Africanas, se modificaron algunos puestos con importantes sorpresas sobre la mesa. Por ejemplo, Marruecos ingresó al séptimo lugar, desplazando a Croacia e Italia dentro de los primeros puestos.

image El ranking actualizado de la FIFA. FIFA La Selección Argentina y la gran chance de ponerse la corona El elenco nacional, junto a Lionel Messi, buscará volver a sentarse en el trono de la FIFA luego de haber estado desde abril de 2023 hasta julio de 2025 en una extensa racha como líder del ranking. Ese objetivo podría retomarse cuando se enfrente a España en la Finalissima, que tendrá como gran rival a la joven estrella Lamine Yamal, selección que actualmente ocupa el primer puesto del ranking. Por lo atractivo del cruce, la expectativa ya está planteada sobre los papeles.

La otra gran oportunidad que tendrá la Selección será su desempeño en el Mundial, ya que, según el resultado final, es muy probable que vuelva a reflejarse en la lista de las mejores selecciones del mundo. Lionel Scaloni y compañía acostumbraron al público argentino a ser protagonistas, y eso se vio reflejado en cada condecoración que supo recibir la Albiceleste.

image La Albiceleste podría recuperar su lugar en el ranking. Gentileza Marruecos es el infiltrado del Ranking Marruecos ascendió al séptimo puesto del ranking FIFA por su regularidad reciente, sumando puntos clave en la Copa Africana y eliminatorias, además de aprovechar caídas de selecciones europeas quedando en el séptimo lugar. Su solidez competitiva lo consolidó como el equipo africano mejor ubicado del ranking mundial actual, aunque Senegal fue la selección que más puestos escaló.