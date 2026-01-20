20 de enero de 2026 - 17:14

El primer ranking FIFA del año y la inesperada posición de la Selección Argentina

Se actualizó el Ranking del ente regulador del fútbol mundial y hubieron varias sorpresas, la Albiceleste quiere recuperar la cima en año mundialista.

Sin cambios, Argentina se mantiene en el segundo puesto.

Sin cambios, Argentina se mantiene en el segundo puesto.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Mundial 2026 está más cerca que nunca y el ranking FIFA dictó cuáles son las diez mejores selecciones del mundo. En este año, donde habrá más de una copa en disputa, las tres primeras selecciones tienen grandes chances de alcanzar el pico de la lista. La Selección Argentina se mantiene a la expectativa.

Leé además

Hockey Cesped. Milagros Alastra, jugadora de la UN Cuyo y Leona mendocina

Hockey Césped: Las Leonas retomaron los entrenamientos y vuelven a jugar en febrero

Por Gonzalo Tapia
Handball. Los Gladiadores empezaron con el pie derecho

Handball: Argentina debutó con goleada ante Perú en el torneo Sur-Centro y va por Paraguay

Por Gonzalo Tapia

España se ubica en el primer lugar y quien le pisa los talones es el combinado nacional que comanda Lionel Scaloni. Sin embargo, tras la consagración de Senegal en la Copa de las Naciones Africanas, se modificaron algunos puestos con importantes sorpresas sobre la mesa. Por ejemplo, Marruecos ingresó al séptimo lugar, desplazando a Croacia e Italia dentro de los primeros puestos.

image
El ranking actualizado de la FIFA.

El ranking actualizado de la FIFA.

La Selección Argentina y la gran chance de ponerse la corona

El elenco nacional, junto a Lionel Messi, buscará volver a sentarse en el trono de la FIFA luego de haber estado desde abril de 2023 hasta julio de 2025 en una extensa racha como líder del ranking. Ese objetivo podría retomarse cuando se enfrente a España en la Finalissima, que tendrá como gran rival a la joven estrella Lamine Yamal, selección que actualmente ocupa el primer puesto del ranking. Por lo atractivo del cruce, la expectativa ya está planteada sobre los papeles.

La otra gran oportunidad que tendrá la Selección será su desempeño en el Mundial, ya que, según el resultado final, es muy probable que vuelva a reflejarse en la lista de las mejores selecciones del mundo. Lionel Scaloni y compañía acostumbraron al público argentino a ser protagonistas, y eso se vio reflejado en cada condecoración que supo recibir la Albiceleste.

image
La Albiceleste podr&iacute;a recuperar su lugar en el ranking.

La Albiceleste podría recuperar su lugar en el ranking.

Marruecos es el infiltrado del Ranking

Marruecos ascendió al séptimo puesto del ranking FIFA por su regularidad reciente, sumando puntos clave en la Copa Africana y eliminatorias, además de aprovechar caídas de selecciones europeas quedando en el séptimo lugar. Su solidez competitiva lo consolidó como el equipo africano mejor ubicado del ranking mundial actual, aunque Senegal fue la selección que más puestos escaló.

Otra de las sorpresas de la última actualización fue el fuerte ascenso de Senegal, que pasó del puesto 19° al 12°, impulsado por su consagración continental y una racha sólida de resultados. De esta manera, superó su mejor antecedente histórico, que había sido el 16° lugar, y se afirmó entre las selecciones más competitivas y resaltando la subida a nivel futbolístico que atraviesa el continente africano.

image
Marruecos perdi&oacute; la final contra Senegal.

Marruecos perdió la final contra Senegal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La delegación argentina en 2020.

Se conoció la delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno

El City cayó por la Champions League

Golpazo en la Champions League: Manchester City cayó con el Bodø/Glimt

Por Redacción Deportes
Rugby. Luciano González en una de las tantas acciones  en el marco del Circuito Mundial de Seven.

Está en plantel de Rugby siete, que viajará a Singapur y Australia

Por Gonzalo Tapia
Santiago Ascacíbar, seguido por River Plate y Boca Juniors

Ascacibar le tiró una indirecta a River Plate y Boca Juniors: "Estoy a la expectativa"

Por Redacción Deportes