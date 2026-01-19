Torneo Regional Amateur: Huracán empató en la ida de la semifinal por el ascenso

Huracán de San Rafael no pudo hacer valer la localía y pese a ser el claro del encuentro, apenas consiguió un empate sin goles frente a Estudiantes (SL), que se fue celebrando desde el sur mendocino. El Torneo Regional Amateur está en plena definición.
El sueño no se desinfla para el elenco mendocino, que viene de ganarle a su rival para llegar a esta instancia, si bien no pudo demostrarlo en el juego pero sí en el ímpetú ya que se encargaron de la tenencia del balón pero las chances claras no pudieron terminar al fondo de la red.
Además al final del partido, la defensa comandante por Más logro sacar una pelota en la lineal qué salvó el empate y evitará un desenlace impensado dadas las condiciones, ya que se vivió una verdadera fiesta en el estadio Hermanos Pretel que incluso mejoro su campo de juego para este encuentro.
El Federal A es un camino rocoso para San Rafael
El empate no le sirvió al Globo. Estudiantes tiene la ventaja ya que define de local.El que gane pasa a la final del torneo Regional Amateur, que está cada vez más caliente. Aunque este encuentro prometía, y tuvo emociones por doquier, solo terminó con dificultades para los sanrafaelinos. Por una parte, el goleador Agustín Verdugo emigró a la primera división de Bolivia. Por otro lado, durante los últimos 15 minutos del partido contra Estudiantes, el delantero Gustavo Cruzate sufrió una lesión de rodilla qué le impidió continuar en el partido. Ahora habrá que esperar para saber si podrá estar en el encuentro de vuelta.