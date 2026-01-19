Lanzan la Liga Nacional de Vóley en Pacifico

En el salón Domingo Berti de club General San Martín Pacífico se lanzó un nuevo capítulo de la Liga Nacional de Vóley Femenino. En la oportunidad estuvieron su presidente: Augusto Carignano, la titular de la Federación Mendocina: Celia Montarulli, el Director de Alto Rendimiento: Mauricio Ginestar y la Directora de Deportes y Recreación de la ciudad de Mendoza: Mariana Tonn..

Cabe señalar que, desde el 2019 que en Mendoza no se realiza un certamen de estas características en el Vóleibol. En esta ocasión serán 16 clubes de todo el país que competirán más la selección nacional de la especialidad. Serán ochenta partidos en total que se jugarán durante diez días. Los organizadores estiman un publico de 400 personas por jornada. Las entradas empezarán a venderse en la primera semana de febrero.

Luego de la conferencia de prensa, el DT del elenco de CGSM Pacifico, Mauricio Sánchez dialogó con este medio. "Retomamos a la preparación el 5 de enero, pero todo arrancó en noviembre con vistas a esta liga. Este es un sueño importante para nosotros, porque además después de la competencia, quedará un club con mejores instalaciones".

Luego el DT sumó: "El torneos será muy parejo, y hay varios equipos que computen a este nivel hace tiempo, y será una prueba para nosotros, que ascendimos el año pasado desde el Federal. Serán duro cada uno de los partidos, pero confiamos en el trabajo que hemos realizado, en el equipo que tenemos, que es competitivo y que afortunadamente es un plantel numeroso"

"Fue difícil armar el plantel -agregó Sánchez- porque son de excelente nivel. Destaco que tenemos refuerzos de Instituto y de Estudiantes y que se sumaron a esta propuesta, que tienen conocimientos, experiencia y nivel de juego, todo esto lo transmite a las demás jugadoras".

Después el estratega Tricolor apuntó que: "Es una ventaja jugar de local, porque vamos a tener la posibilidad de tener el armado de la cancha una semana antes, además del publico local que es muy intenso y seguro van apoyar mucho. Nosotros vamos por el ascenso y estamos trabajando para eso y queremos ese objetivo y no solamente las jugadoras, si no el cuerpo técnico y la institución en general".

Acerca de las cualidades de sus dirigidas, Mauricio Sánchez recalcó: "Lo mejor que tiene el equipo es el grupo, las jugadoras se han adaptado muy bien las chicas de afuera y las locales, se amalgamaron en la preparación y los amistosos ayudan para esto".

"¿Que les pido a las chicas? intensidad, volumen y que no aflojen, que no decaigan en los momentos complejos, porque todo es parte del juego"., dijo Sánchez.

El elenco de Pacifico tuvo hace una semana un cuadrangular en Bell Ville y al estratega se le consultó por las conclusiones deportivas que dejaron aquellos partidos con vistas al torneo próximo. "Las variantes han funcionado bien. No repetimos formaciones partido a partido en los amistosos en Córdoba, y el ritmo de juego no varió. Todo esto es fundamental para la competencia interna entre ellas (.....). Con la cantidad de partidos amistoso que jugaremos antes del torneo sabemos, que en el momento de hacer los relevos funcionará todo"