19 de enero de 2026 - 22:21

Lanzan la Liga Nacional de Vóley en Pacifico

CGSM realizó el lanzamiento de la Liga Nacional de de vóley femenino, que se disputará en entre el 17 y 28 de febrero en un par de canchas del club tricolor

Vóley. Los integrantes del cuerpo técnico encabezado por Mauricio Sánchez, el presidente de CGSM Pacífico Augusto Carignano y el elenco que competirá en la LNVF

Vóley. Los integrantes del cuerpo técnico encabezado por Mauricio Sánchez, el presidente de CGSM Pacífico Augusto Carignano y el elenco que competirá en la LNVF

Foto:

Diario 32/Gentileza
Vóley. Este es el plantel de general San Martín Pacífico que intervendrá en febrero de una Liga femenina de primera.

Vóley. Este es el plantel de general San Martín Pacífico que intervendrá en febrero de una Liga femenina de primera.

Foto:

General San Martín Pacífico
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En el salón Domingo Berti de club General San Martín Pacífico se lanzó un nuevo capítulo de la Liga Nacional de Vóley Femenino. En la oportunidad estuvieron su presidente: Augusto Carignano, la titular de la Federación Mendocina: Celia Montarulli, el Director de Alto Rendimiento: Mauricio Ginestar y la Directora de Deportes y Recreación de la ciudad de Mendoza: Mariana Tonn..

Leé además

Vóley. Este es el plantel de general San Martín Pacífico que intervendrá en febrero de una Liga femenina de primera.

Pacífico empezó a prepararse para la Liga Nacional de Vóley

Por Gonzalo Tapia
Vóley. Los muchachos de Rowing de Paraná que empezaron con el pie derecho su competencia liguera

Arrancó la fiesta liguera del vóleibol para varones en primera división

Por Redacción Deportes

Hace mucho tiempo, que no se hacía una Liga Nacional

Cabe señalar que, desde el 2019 que en Mendoza no se realiza un certamen de estas características en el Vóleibol. En esta ocasión serán 16 clubes de todo el país que competirán más la selección nacional de la especialidad. Serán ochenta partidos en total que se jugarán durante diez días. Los organizadores estiman un publico de 400 personas por jornada. Las entradas empezarán a venderse en la primera semana de febrero.

Apuesta y desafío para el Vóley de Pacífico

Luego de la conferencia de prensa, el DT del elenco de CGSM Pacifico, Mauricio Sánchez dialogó con este medio. "Retomamos a la preparación el 5 de enero, pero todo arrancó en noviembre con vistas a esta liga. Este es un sueño importante para nosotros, porque además después de la competencia, quedará un club con mejores instalaciones".

Luego el DT sumó: "El torneos será muy parejo, y hay varios equipos que computen a este nivel hace tiempo, y será una prueba para nosotros, que ascendimos el año pasado desde el Federal. Serán duro cada uno de los partidos, pero confiamos en el trabajo que hemos realizado, en el equipo que tenemos, que es competitivo y que afortunadamente es un plantel numeroso"

"Fue difícil armar el plantel -agregó Sánchez- porque son de excelente nivel. Destaco que tenemos refuerzos de Instituto y de Estudiantes y que se sumaron a esta propuesta, que tienen conocimientos, experiencia y nivel de juego, todo esto lo transmite a las demás jugadoras".

Después el estratega Tricolor apuntó que: "Es una ventaja jugar de local, porque vamos a tener la posibilidad de tener el armado de la cancha una semana antes, además del publico local que es muy intenso y seguro van apoyar mucho. Nosotros vamos por el ascenso y estamos trabajando para eso y queremos ese objetivo y no solamente las jugadoras, si no el cuerpo técnico y la institución en general".

Acerca de las cualidades de sus dirigidas, Mauricio Sánchez recalcó: "Lo mejor que tiene el equipo es el grupo, las jugadoras se han adaptado muy bien las chicas de afuera y las locales, se amalgamaron en la preparación y los amistosos ayudan para esto".

"¿Que les pido a las chicas? intensidad, volumen y que no aflojen, que no decaigan en los momentos complejos, porque todo es parte del juego"., dijo Sánchez.

El elenco de Pacifico tuvo hace una semana un cuadrangular en Bell Ville y al estratega se le consultó por las conclusiones deportivas que dejaron aquellos partidos con vistas al torneo próximo. "Las variantes han funcionado bien. No repetimos formaciones partido a partido en los amistosos en Córdoba, y el ritmo de juego no varió. Todo esto es fundamental para la competencia interna entre ellas (.....). Con la cantidad de partidos amistoso que jugaremos antes del torneo sabemos, que en el momento de hacer los relevos funcionará todo"

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La agresión a una árbitra sacudió al fútbol amateur de Bahía Blanca.

"Hoy está triste, deprimida": preocupación por la árbitra atacada en la Copa Potrero de Bahía Blanca

Por Redacción Deportes
Gonzalo Ríos fue clave en el triunfo de Independiente Rivadavia, anotando el segundo gol del encuentro en el complemento.

Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina que se hace respetar

Huracán de San Rafael y Estudiantes de San Luis empataron 0-0 en el duelo de ida, disputado en el sur provincial. 

Torneo Regional Amateur: Huracán empató en la ida de la semifinal por el ascenso

Por Redacción Deportes
Argentina se pone a punto antes del Mundial 2026.

La Selección Argentina confirmó un amistoso extra después de la Finalissima contra España

Por Redacción Deportes