Pacífico empezó a prepararse para la Liga Nacional de Vóley

Este lunes, a las 19, en el club General San Martín Pacífico será el lanzamiento oficial de una nueva edición de la Liga Nacional de Vóley Femenino (LNVF), que se disputará entre el 17 y 28 de febrero en Mendoza y que entrega tres cupos para la Liga Argentina femenina 2027.
El club tricolor es además organizador de este importante certamen, porque ganó una licitación en setiembre del año pasado..
Las chicas de la primera "CGSM" comenzaron su preparación en noviembre y la semana pasada estuvieron en la ciudad cordobesa de Bell Ville participando de un cuadrangular, donde jugaron con los clubes Sonder, Instituto de Córdoba y Bell que son tres elencos que compiten en la Liga Argentina Femenina, el torneo más importante para damas en el país, que dicho sea de paso inicia esta noche de viernes.
Mauricio Sánchez es el entrenador de las chicas de la calle Perú. "Los objetivos que nos propusimos es afianzar el equipo, y para lograr esto, una de las cosas que haremos es jugar varios amistosos (...) La semana pasada estuvimos en Córdoba en un cuadrangular, que nos sirvió para conocernos, trabajar en aspectos técnicos y en situaciones más parecidas a lo que se vivenciara durante el próximo torneo",
Luego el coach del elenco de Pacifico sumó que: "Hemos sumado jugadoras como refuerzos de UN Cuyo, San Martín de Porres, Municipalidad de Tunuyán, Córdoba, y Buenos Aires, además de nuestro plantel de primera. Tenemos un equipo para pelear y ser competitivos"
"El primer objetivo es la clasificación y después en los play offs disputar el ascenso. Nos preparamos para esto. El club hizo una inversión importante. Hay que recalcar, que es la segunda competencia en importancia en el país en la rama femenina. Aun no tenemos confirmado el plantel. La idea es que la escuadra tenga más amistosos, para llegar de la mejor forma posible al torneo, que será en un mes".
¿Cómo llegó Pacífico a disputar la Liga Argentina Femenina?
Cabe destacar que el 2025, las chicas de la primera de vóley del Club Tricolor de la calle Perú fueron campeonas en la Liga Federal en esa temporada y por eso ganaron el ticket a jugar la Liga Nacional 2026.