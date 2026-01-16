Pacífico empezó a prepararse para la Liga Nacional de Vóley

Febrero será un mes cargado de vóley de jerarquía en el capítulo femenino, donde las Tricolores buscarán el ascenso a Liga Argentina Femenina

Vóley. Este es el plantel de general San Martín Pacífico que intervendrá en febrero de una Liga femenina de primera.

Este lunes, a las 19, en el club General San Martín Pacífico será el lanzamiento oficial de una nueva edición de la Liga Nacional de Vóley Femenino (LNVF), que se disputará entre el 17 y 28 de febrero en Mendoza y que entrega tres cupos para la Liga Argentina femenina 2027.

El club tricolor es además organizador de este importante certamen, porque ganó una licitación en setiembre del año pasado..

Las chicas de la primera "CGSM" comenzaron su preparación en noviembre y la semana pasada estuvieron en la ciudad cordobesa de Bell Ville participando de un cuadrangular, donde jugaron con los clubes Sonder, Instituto de Córdoba y Bell que son tres elencos que compiten en la Liga Argentina Femenina, el torneo más importante para damas en el país, que dicho sea de paso inicia esta noche de viernes.

Mauricio Sánchez es el entrenador de las chicas de la calle Perú. "Los objetivos que nos propusimos es afianzar el equipo, y para lograr esto, una de las cosas que haremos es jugar varios amistosos (...) La semana pasada estuvimos en Córdoba en un cuadrangular, que nos sirvió para conocernos, trabajar en aspectos técnicos y en situaciones más parecidas a lo que se vivenciara durante el próximo torneo",

Luego el coach del elenco de Pacifico sumó que: "Hemos sumado jugadoras como refuerzos de UN Cuyo, San Martín de Porres, Municipalidad de Tunuyán, Córdoba, y Buenos Aires, además de nuestro plantel de primera. Tenemos un equipo para pelear y ser competitivos"