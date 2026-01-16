Santino Andino es la venta más cara en la historia de Godoy Cruz

Godoy Cruz concretó un traspaso histórico al vender a Santino Andino al Panathinaikos de Grecia . El club adquirió el 75% del pase por unos 10,2 millones de euros , con posibles variables que podrían elevar la cifra. Esta operación se convierte en la venta más cara en la historia del club mendocino.

El bodeguero se despidió a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje, acompañado de diversas fotos que rememoran la carrera del joven futbolista, quien da el salto a Europa tras una de las novelas del mercado. En el pasado, lo buscó el máximo rival del equipo que concretó su llegada, el Olympiakos.

La carrera de Santino Andino en Godoy Cruz

Durante su paso por Godoy Cruz, Santino Andino se consolidó como una de las figuras ofensivas del equipo, disputando 36 partidos de liga y ocho de Copa Sudamericana, en los que convirtió nueve goles y sumó varias asistencias. Con más de dos mil minutos en cancha y más de veinticinco titularidades, el joven extremo demostró su talento antes de dar el salto a Europa.

El futbolista siempre fue el sobresaliente del Expreso y, por eso, fue ovacionado en cada partido por los hinchas. Cabe mencionar que también jugó para la Selección Argentina, siendo dirigido por Diego Placente, e incluso disputó la final del Mundial Sub 20 bajo la conducción del exdefensor.

El jugador fue titular con la Selección Argentina Sub20 en el Mundial.

El anuncio del nuevo equipo de Andino

El jugador ya fue presentado en su nuevo club, que lo buscó gracias a la insistencia de Rafa Benítez, un técnico con amplia trayectoria que ha dirigido al Real Madrid y al Liverpool. El entrenador español logró fichar al extremo, quien fue mostrado en el Instagram del equipo griego con imágenes de Messi, Maradona y de la bandera argentina.

Sin duda, para el público mendocino queda estar atento a la carrera de una de las joyas que sacó nuestro fútbol y disfrutar de su enorme potencial. Apenas está dando sus primeros pasos fuera del país, pero todo indica que tendrá una enorme trayectoria en el fútbol internacional.