17 de enero de 2026 - 17:45

Chau gimnasio eterno: qué es el método 3-2-8 y por qué promete transformar tu cuerpo

Un esquema semanal que combina fuerza, flexibilidad y caminatas diarias. Conocé por qué este plan viral es el favorito para cuidar la salud y las hormonas.

Portadas Canva (7)
Por Sofía Serelli

Seguro lo viste en TikTok o Instagram. El método 3-2-8 se convirtió en un fenómeno global con millones de visualizaciones por una razón simple: promete resultados reales sin el agotamiento de las rutinas de gimnasio.

Leé además

si tenes una vieja maquina de coser, tenes un tesoro: por que y como reciclarla con esta maravillosa idea

Si tenés una vieja máquina de coser, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea

Por Andrés Aguilera
si tenes una campera de ecocuero despeluchada, posees un tesoro: como reciclarla para crear un nuevo objeto

Si tenés una campera de ecocuero "despeluchada", posees un tesoro: cómo reciclarla para crear un nuevo objeto

Por Daniela Leiva

Ideado por la entrenadora Natalie Rose, este sistema no busca que vivas en el gimnasio, sino que logres un equilibrio entre la fuerza, la movilidad y el movimiento diario.

image

¿En qué consiste el "combo ganador"?

La estructura es fácil de recordar y muy flexible. Se basa en tres pilares que se reparten durante la semana para evitar el estancamiento físico:

  • 3 días de pesas: Entrenamientos de fuerza para ganar masa muscular y acelerar el metabolismo.
  • 2 días de Pilates o Barre: Sesiones de bajo impacto que trabajan la musculatura profunda, mejoran la postura y protegen la columna.
  • 8.000 pasos diarios: Una meta alcanzable para quemar grasa visceral y cuidar el corazón.
    Embed - This is your sign to try a different approach. #pilates #pilatesworkout #workoutsforwomen

Lo mejor es que podés alternar. Si preferís más flexibilidad, podés hacer tres días de Pilates y dos de pesas. La clave es la consistencia más que la duración de cada sesión.

El impacto en tus hormonas y el estrés

A diferencia de los entrenamientos de alta intensidad que pueden disparar el cortisol, la hormona del estrés, el método 3-2-8 busca trabajar con tu cuerpo y no en su contra. Se ha vuelto especialmente popular entre mujeres que buscan equilibrar sus hormonas, combatir la inflamación o manejar síntomas del síndrome de ovario poliquístico (SOP). Al combinar el Pilates, que reduce la ansiedad, con el entrenamiento de fuerza moderado, se logra bajar el estrés crónico que suele acumular grasa en la zona abdominal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tom Hardy protagoniza la serie de ocho episodios disponible en Netflix.

Con 8 capítulos en Netflix: la serie que tiene a Tom Hardy y es del creador de "Peaky Blinders"

Por Redacción Espectáculos
ni gimnasio ni abdominales: en esta tribu de etiopia, la panza grande es simbolo de belleza y poder

Ni gimnasio ni abdominales: en esta tribu de Etiopía, la panza grande es símbolo de belleza y poder

Por Cristian Reta
el microondas paso de moda: asi se calentara la comida en 2026

El microondas pasó de moda: así se calentará la comida en 2026

Por Sofía Serelli
Este es el suelo elegante y económico que es furor en Europa.

Los pisos flotantes no son opción: el suelo elegante y económico que es furor

Por Alejo Zanabria