"Hoy está triste, deprimida": preocupación por la árbitra atacada en la Copa Potrero de Bahía Blanca

Victoria Cruz, la árbitra de 20 años agredida en un partido amateur en Bahía Blanca, se encuentra fuera de peligro desde lo físico, aunque atraviesa un difícil momento emocional.

La agresión a una árbitra sacudió al fútbol amateur de Bahía Blanca.

Los Andes
Por Redacción Deportes

En las últimas horas trascendieron detalles sobre el estado de Victoria Cruz. Se trata de la árbitra de 20 años que fue salvajemente agredida durante un partido amateur disputado en Bahía Blanca, en el marco de la Copa Potrero.

Según explicó Gustavo Ruíz Díaz, director de la Escuela Arbitral de la Agrupación Independiente de Árbitros, la joven se encuentra fuera de peligro desde lo físico. “Se encuentra bien. Tuvo que hacerse una tomografía por los golpes en la cabeza”, aseguró.

No obstante, el dirigente remarcó que el impacto emocional del ataque fue significativo. “Hoy está triste, deprimida, y es lógico”, expresó, al referirse al estado anímico de la árbitra tras el violento episodio.

Ruíz Díaz subrayó además la necesidad de acompañarla para que pueda continuar en la actividad. “Lleva mucho tiempo formar un árbitro y ahora hay que sostenerla, levantarla para que vuelva a sentir la pasión y la vocación por el arbitraje”, señaló.

El dirigente también relató cómo se desencadenó la agresión en el cierre del encuentro entre Cooperativa Libertad y La Banda del Moy, que se disputaba bajo la modalidad de eliminación directa. “Fue todo una excusa para pegar. Sorprende mucho que se la hayan tenido que agarrar con ella. Es tristísimo cómo se mancha el espectáculo del fútbol, y más en el ámbito amateur”, sostuvo.

El violento episodio obligó a la intervención de efectivos de la Comisaría Primera. Además de la árbitra, resultó herido el jugador Rodrigo Ortega, de 24 años.

Tras lo ocurrido, el equipo La Banda del Moy publicó un comunicado en redes sociales en el que pidió disculpas. “Solamente queremos pedir disculpas a la gente por lo ocurrido ayer en la Liga Potrero, que ante una mala acción se reaccionó”, expresaron.

En el descargo, agregaron: “No vamos a buscar culpables ni decirles quién tuvo la culpa de lo ocurrido (sabemos qué pasó y hasta hubo una mujer quemada que intentaba separar pero no vamos a victimizarnos)”.

Finalmente, el comunicado cerró con un mensaje de responsabilidad: “Nosotros vamos a hacernos cargo de lo nuestro y vamos a tomar medidas para que no vuelva a suceder. Volvemos a repetir, mil disculpas a la gente que fue a ver un partido de fútbol y terminó en lo que terminó”.

