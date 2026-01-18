18 de enero de 2026 - 16:53

Show de Dybala con la Roma: gol y asistencia mientras Boca sueña con tenerlo

La "Joya" Dybala fue figura en la victoria del conjunto romano sobre Torino, en una jornada positiva del club italiano.

Dybala muestra que tiene talento de sobra a pesar de sus lesiones constantes.

Los Andes
Paulo Dybala fue protagonista absoluto en un nuevo partido de Serie A al anotar un gol y brindar una asistencia para que AS Roma se quedara con un triunfo valioso frente a Torino como visitante. Con una actuación destacada, el atacante volvió a marcar diferencias y liderar a su equipo en un momento importante del campeonato italiano.

Desde los primeros minutos mostró su mejor versión, participativo, preciso y desequilibrante en cada avance ofensivo. Su tanto abrió el marcador para los romanos, y más tarde se asoció con sus compañeros para habilitar a un compañero y sentenciar la victoria por 2 a 0 en un encuentro que tuvo pasajes de alto ritmo e intensidad.

Cada vez que aparece Dybala, la Roma brilla en sus partidos

El triunfo le permite a la Roma sumar puntos de cara a sus objetivos en la tabla de posiciones, manteniéndose firme en la pelea por ubicarse entre los puestos de vanguardia en el torneo italiano. El aporte de Dybala fue clave para encaminar el resultado y reforzar el protagonismo del club en la Serie A.

Con el rendimiento exhibido, el delantero argentino reafirmó su condición de figura principal en el plantel y sigue siendo determinante para las aspiraciones de la Roma en varias competiciones, sumando actuaciones que lo mantienen en el centro de atención tanto dentro como fuera de Italia.

Mientras define su futuro, Dybala sigue respondiendo en la cancha con actuaciones decisivas que sostienen a la Roma en la pelea. Cada partido en el que marca diferencias alimenta tanto la ilusión de los hinchas italianos como los rumores que llegan desde Argentina, aunque por ahora "La Joya" parece concentrado en disfrutar y hacer pesar su talento en la Serie A.

