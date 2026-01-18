Tenis: La raqueta número uno de Argentina arrancó con el pie derecho

En el ámbito del Abierto de Tenis de Australia, Francisco Cerúndolo es la mejor raqueta nacional y actual número 21 del ranking mundial, tuvo una sólida actuación en su primera prueba en Melbourne Park al derrotar al chino Zhizhen Zhang (36°) por 6/3, 7/6 (0) y 6/3.

El porteño, de 27 años, avanzó por cuarto año consecutivo a la segunda ronda. Su mejor actuación en el Abierto de Australia fue alcanzar la tercera fase en dos oportunidades. En la próxima instancia se medirá con el bosnio Damir Dzumhur (66°), quien viene de vencer al canadiense Liam Draxl (145°), surgido de la clasificación, por 7-6, 6-0 y 6-4.

Al cierre del encuentro, el tenista número uno de Argentina sostuvo: “Es muy importante ganar en sets corridos, estoy súper feliz por eso. Ahora queda descansar, entrenar y estar listo para el próximo partido”. En cuanto a un recurso de su juego que hoy le dio resultado, expresó: “El drop es un tiro que tengo desde joven. Siendo de Argentina, donde juegas en canchas lentas de polvo de ladrillo, Necesitas el drop shot desde joven porque no tienes ‘winner’. Yo lo uso hace mucho y, afortunadamente, lo sigo haciendo en el tour. Estoy muy feliz de haber variado mucho hoy”.