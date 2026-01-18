Santino Andino desembarcó en el Club Panathinaikos de Grecia

La joya mendocina Santino Andino ya se encuentra en Atenas , donde fue recibido por la dirigencia del Panathinaikos , club que adquirió al exjugador de Godoy Cruz en lo que representó la venta más importante de la historia de la institución mendocina.

“El Chulu” será presentado formalmente este lunes ante el entrenador españo l Rafa Benítez y sus nuevos compañeros de equipo.

En el Trébol, la llegada de Santino generó una gran expectativa, algo que quedó reflejado en las redes sociales tras su arribo a Grecia este domingo. Allí se pudieron ver mensajes como “Andino está aquí”, “El Chulu ha llegado” y muchas otras expresiones de los hinchas de Los Verdes, que celebraron su incorporación.

Este lunes, Andino cumplirá además con el protocolo habitual de la revisión médica. El delantero, surgido de la cantera de Godoy Cruz , firmará un contrato por tres años con la entidad griega. Con apenas 20 años, se suma a uno de los clubes más populares del país helénico.

Sin dudas, la salida del Chulu del Tomba despertó un enorme interés, ya que fueron varios los clubes que buscaron quedarse con sus servicios. Finalmente, el futbolista continuará su carrera en el exterior, convirtiéndose así en la transferencia más cara del fútbol mendocino de todos los tiempos.

Santino Andino El delantero mendocino llegó hoy a Grecia, donde se incorporará al Panathinaikos Gentileza

Cuándo debutaría la Joya

Si todo marcha según lo previsto, Santino Andino podría debutar el domingo 25 de este mes, en el marco del torneo local, cuando Panathinaikos enfrente a Atromitos.

Actualmente, el conjunto ateniense se ubica en el quinto puesto del campeonato griego (Súper Liga de Grecia) con 25 puntos, certamen que tiene como líder a PAOK.

Se trata, sin lugar a dudas, de un gran desafío para el delantero mendocino, quien tras el descenso de Godoy Cruz buscó un nuevo horizonte que le permita continuar con su crecimiento deportivo.