Santino Andino desembarcó en el Club Panathinaikos de Grecia

La Joya "tombina" fue recibida en Atenas por la dirigencia del club griego y se prepara para su presentación oficial, tras convertirse en la transferencia más cara del fútbol mendocino.

La llegada del Chulu Andino ha generado grandes expectativas en el Panathinaikos.

Por Sergio Faria

La joya mendocina Santino Andino ya se encuentra en Atenas, donde fue recibido por la dirigencia del Panathinaikos, club que adquirió al exjugador de Godoy Cruz en lo que representó la venta más importante de la historia de la institución mendocina.

“El Chulu” será presentado formalmente este lunes ante el entrenador español Rafa Benítez y sus nuevos compañeros de equipo.

En el Trébol, la llegada de Santino generó una gran expectativa, algo que quedó reflejado en las redes sociales tras su arribo a Grecia este domingo. Allí se pudieron ver mensajes como “Andino está aquí”, “El Chulu ha llegado” y muchas otras expresiones de los hinchas de Los Verdes, que celebraron su incorporación.

image
Santino Andino revolucionó las redes en el Trebol.

La venta más cara de todos los tiempos

Este lunes, Andino cumplirá además con el protocolo habitual de la revisión médica. El delantero, surgido de la cantera de Godoy Cruz, firmará un contrato por tres años con la entidad griega. Con apenas 20 años, se suma a uno de los clubes más populares del país helénico.

Sin dudas, la salida del Chulu del Tomba despertó un enorme interés, ya que fueron varios los clubes que buscaron quedarse con sus servicios. Finalmente, el futbolista continuará su carrera en el exterior, convirtiéndose así en la transferencia más cara del fútbol mendocino de todos los tiempos.

El delantero mendocino llegó hoy a Grecia, donde se incorporará al Panathinaikos

El delantero mendocino llegó hoy a Grecia, donde se incorporará al Panathinaikos

Cuándo debutaría la Joya

Si todo marcha según lo previsto, Santino Andino podría debutar el domingo 25 de este mes, en el marco del torneo local, cuando Panathinaikos enfrente a Atromitos.

Actualmente, el conjunto ateniense se ubica en el quinto puesto del campeonato griego (Súper Liga de Grecia) con 25 puntos, certamen que tiene como líder a PAOK.

Se trata, sin lugar a dudas, de un gran desafío para el delantero mendocino, quien tras el descenso de Godoy Cruz buscó un nuevo horizonte que le permita continuar con su crecimiento deportivo.

