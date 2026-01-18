18 de enero de 2026 - 18:02

Marcelo Moretti estalló contra los dirigentes de San Lorenzo: "Todo es dañino"

El exmandatario del Cuervo salió con los tapones de punta en las redes sociales, donde publicó un mensaje contra los directivos del club.

Marcelo Moretti criticó a la directiva de San Lorenzo

San Lorenzo
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El expresidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, realizó un contundente posteo en redes sociales en el que arremetió contra la actual dirigencia, el manejo del plantel y el estado institucional tras la declaración de acefalía. El mensaje se hizo viral al instante, y causó revuelo interno.

El anterior mandatario publicó a través de su cuenta oficial en la plataforma X un extenso mensaje en el que apuntó contra Sergio Costantino, elegido presidente transitorio de San Lorenzo, con mandato hasta las elecciones extraordinarias previstas para mayo de 2026.

Durísimo mensaje de Marcelo Moretti:

En su posteo, Moretti no solo expresó su frustración por el rendimiento del equipo y la falta de refuerzos de cara a la Liga Profesional, sino que reiteró su posición sobre la manera en que la actual Comisión Directiva llegó al poder. “Hay un muy buen plantel, excelentes juveniles, pero nos faltan refuerzos para competir en serio. Esa era la idea y el proyecto que planeamos cuando nos reunimos en noviembre luego del último torneo. Y para eso estaba trabajando hasta que inventaron una acefalia y me hicieron el golpe de estado”, escribió.

Luego, Moretti cargó más tinta sobre los dirigentes transitorios: “este actual presidente de facto y su comisión directiva no armaron un plantel en 30 días de gestión… y van 21 días de pretemporada… y estamos a 5 escasos días del inicio del nuevo torneo…”

Sergio Costantino, el nuevo presidente interino de San Lorenzo.

En su comunicado, el expresidente también afirmó que San Lorenzo registró un aumento del pasivo neto de 3 millones de dólares desde su salida, y cuestionó la gestión de los abonados, a la que calificó como deficiente y con ingresos muy por debajo de lo esperado.

Además, señaló que el dinero por ventas de jugadores realizadas durante su gestión —según su versión— será utilizado para saldar pasivos generados por la actual comisión directiva. “Más allá de eso, ahora con la venta de Báez se pagarán la totalidad de las inhibiciones que ellos mismos crearon. Es decir, con la venta de los jugadores de la gestión Moretti se pagarán deudas de la gestión Costantino. Insólito”, afirmó.

El posteo finalizó con una dura frase, que promete sumar más capítulos a la historia: “Menos no se podía esperar de un presidente de facto y una comisión directiva ilegítima donde todo es dañino y perjudicial para la institución".

