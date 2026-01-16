16 de enero de 2026 - 15:48

Arde San Lorenzo: Marcelo Moretti reapareció con empanadas y jugó a la play

El expresidente Azulgrana participó de un programa de streaming, donde habló de todo y se defendió de las críticas.

Diario LA (14)
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Marcelo Moretti volvió a dar la nota al reaparecer públicamente a poco más de un mes de su destitución como presidente de San Lorenzo, con una participación inesperada en un streaming partidario en donde se lo vio relajado y con declaraciones que encendieron aún más al hincha.

El ahora expresidente se defendió de las denuncias judiciales en su contra en un clima distendido en el canal de streaming El Método Azulgrana, que no pasó inadvertido en el mundo del club. Procesado por administración fraudulenta, llegó al programa con una remera de San Lorenzo y una caja de empanadas, compartió la transmisión como si se tratara de un encuentro informal y hasta se puso a jugar a los videojuegos con los miembros del canal.

Moretti: "No me cambian la aguja 25.000 dólares"

En ese contexto, Moretti volvió a rechazar haber cobrado una coima de 25.000 dólares, hecho que desató el escándalo que precipitó el final de su gestión: “Tengo 50 años, me fue muy bien en la vida, no me cambian la aguja 25.000 dólares, ni 100.000 ni 200.000. Lo digo con humildad”, afirmó sin tapujos.

Moretti también reivindicó su rol en las decisiones deportivas durante su paso por el club, y aseguró que intervenía activamente en el armado de los planteles para la Liga Profesional: “A los técnicos les decía: este es el presupuesto, pero dejame algún tiro a mí. Algo entiendo de esto”, sostuvo, y mencionó incorporaciones que, según su versión, fueron impulsadas por él.

Marcelo Moretti y los problemas sin final para San Lorenzo:

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo
Para 2024, el primer año de gestión de Moretti, San Lorenzo sufrió una importante cantidad de inhibiciones de parte de la FIFA por constantes deudas con futbolistas que pasaron por el club, como así también de parte de otras instituciones. Dentro de ellas se encuentran las del colombiano Cristian Zapata por incumplimiento de pago, el uruguayo Diego "Torito" Rodríguez, el paraguayo Adam Bareiro por una deuda con Monterrey, y por el mecanismo de solidaridad de los colombianos Diego Herazo y Rafael Pérez.

Estas penas afectaron sus mercados de pases, y generaron una crisis económica e institucional que llevó a acumular unas 14 prohibiciones hasta diciembre de 2025, el segundo año de Moretti, impidiéndole fichar y obligándolo a priorizar otras deudas urgentes.

Mientras tanto, en el plano judicial, el expresidente de San Lorenzo es investigado tras la difusión de un video en el que se lo ve recibiendo dinero (25 mil dólares) presuntamente a cambio de facilitar el fichaje de un juvenil.

La causa derivó en su desplazamiento luego de las renuncias masivas en la Comisión Directiva, un procesamiento por administración fraudulenta, una prohibición de salida del país y un embargo superior a los 38 millones de pesos, aunque posteriormente obtuvo autorización para viajar a Estados Unidos con su familia.

