Arde San Lorenzo: Marcelo Moretti reapareció con empanadas y jugó a la play

Marcelo Moretti volvió a dar la nota al reaparecer públicamente a poco más de un mes de su destitución como presidente de San Lorenzo, con una participación inesperada en un streaming partidario en donde se lo vio relajado y con declaraciones que encendieron aún más al hincha.
El ahora expresidente se defendió de las denuncias judiciales en su contra en un clima distendido en el canal de streaming El Método Azulgrana, que no pasó inadvertido en el mundo del club. Procesado por administración fraudulenta, llegó al programa con una remera de San Lorenzo y una caja de empanadas, compartió la transmisión como si se tratara de un encuentro informal y hasta se puso a jugar a los videojuegos con los miembros del canal.
Moretti también reivindicó su rol en las decisiones deportivas durante su paso por el club, y aseguró que intervenía activamente en el armado de los planteles para la Liga Profesional: “A los técnicos les decía: este es el presupuesto, pero dejame algún tiro a mí. Algo entiendo de esto”, sostuvo, y mencionó incorporaciones que, según su versión, fueron impulsadas por él.
Marcelo Moretti y los problemas sin final para San Lorenzo:
Para 2024, el primer año de gestión de Moretti, San Lorenzo sufrió una importante cantidad de inhibiciones de parte de la FIFA por constantes deudas con futbolistas que pasaron por el club, como así también de parte de otras instituciones. Dentro de ellas se encuentran las del colombiano Cristian Zapata por incumplimiento de pago, el uruguayo Diego "Torito" Rodríguez, el paraguayo Adam Bareiro por una deuda con Monterrey, y por el mecanismo de solidaridad de los colombianos Diego Herazo y Rafael Pérez.
Estas penas afectaron sus mercados de pases, y generaron una crisis económica e institucional que llevó a acumular unas 14 prohibiciones hasta diciembre de 2025, el segundo año de Moretti, impidiéndole fichar y obligándolo a priorizar otras deudas urgentes.
Mientras tanto, en el plano judicial, el expresidente de San Lorenzo es investigado tras la difusión de un video en el que se lo ve recibiendo dinero (25 mil dólares) presuntamente a cambio de facilitar el fichaje de un juvenil.