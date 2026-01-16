Se lanza la venta de entradas para el debut de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

Aquellos fanáticos del Azul que quieran acompañar al flamante campeón hasta el Estadio La Pedrera de Villa Mercedes deberán adquirir su entrada de forma anticipada, en los puntos de venta oficiales dados por la organización. El expendio será en las boleterías del Bautista Gargantini, este sábado de 11 a 18hs y el domingo de 9 a 14hs.

Además, los que no puedan acercarse al Parque tendrán la chance de comprar el boleto en San Luis, precisamente en la Casa de la Música (Comandante Videla 152 de Villa Mercedes). En ese caso, el domingo de 10 a 17hs. En todos los casos, podrá pagarse con dinero en efectivo o con tarjeta de débito. En cuanto a los precios, la popular para los menores de 11 años costará $40.000, la general $50.000, y la platea Este $70.000.