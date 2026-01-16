16 de enero de 2026 - 18:04

Se lanza la venta de entradas para el debut de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

Los hinchas de la Lepra palpitan el comienzo de la defensa del título obtenido en 2025, este domingo en San Luis.

Independiente Rivadavia debuta por la Copa Argentina

Aquellos fanáticos del Azul que quieran acompañar al flamante campeón hasta el Estadio La Pedrera de Villa Mercedes deberán adquirir su entrada de forma anticipada, en los puntos de venta oficiales dados por la organización. El expendio será en las boleterías del Bautista Gargantini, este sábado de 11 a 18hs y el domingo de 9 a 14hs.

Además, los que no puedan acercarse al Parque tendrán la chance de comprar el boleto en San Luis, precisamente en la Casa de la Música (Comandante Videla 152 de Villa Mercedes). En ese caso, el domingo de 10 a 17hs. En todos los casos, podrá pagarse con dinero en efectivo o con tarjeta de débito. En cuanto a los precios, la popular para los menores de 11 años costará $40.000, la general $50.000, y la platea Este $70.000.

Detalles de la venta de entradas para hinchas de Independiente Rivadavia:

INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.

Lugar:

  • Sábado 17 de enero, de 11 a 18 hs, y domingo 18 de enero, de 9 a 14 hs, en las boleterías del Estadio Bautista Gargantini (Av. Las Tipas S/N, Parque Gral. San Martín, Ciudad de Mendoza).
  • Domingo 18 de enero, de 10 a 17 hs, en la Casa de la Música (Comandante Videla 152, Villa Mercedes, Provincia de San Luis).

Precios:

  • Menores Popular (hasta 11 años): $40000.
  • Popular: $50000.
  • Platea Este (Independiente Rivadavia): $70000.

Entrega para personas con discapacidad en San Luis: comunicarse con la secretaría de Discapacidad del Parque La Pedrera (https://forms.gle/EXqU64o7XGA4srY76).

