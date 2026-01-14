14 de enero de 2026 - 16:51

Un héroe del ascenso vuelve a casa: Independiente Rivadavia oficializa a Juan Manuel Elordi

El lateral izquierdo regresa a Independiente Rivadavia desde Racing para afrontar una temporada histórica que incluye la Copa Libertadores.

Un nuevo referente se suma a Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia confirmó la incorporación de Juan Manuel Elordi, lateral izquierdo de 31 años, como uno de los primeros refuerzos de cara a la temporada 2026. El defensor regresa al club mendocino en un préstamo de 12 meses con opción de compra, luego de su paso por Rosario Central y de pertenecer a Racing Club.

Elordi no es un nombre desconocido para los hinchas, fue una pieza clave en la campaña que llevó a Independiente Rivadavia al ascenso a Primera División en 2023, consolidándose como uno de los pilares del equipo en esos momentos históricos. Su regreso se da justo cuando el club se prepara para una temporada sin precedentes, que incluye su debut en la Copa Libertadores 2026, tras haber ganado por primera vez la Copa Argentina en 2025.

Más allá de reforzar la defensa, la llegada de Elordi aporta jerarquía y liderazgo dentro del plantel, cualidades que serán clave para una "Lepra" que afrontará múltiples competencias durante el año, buscando consolidarse en la Liga Profesional y dejar una buena imagen en el ámbito continental.

Su retorno al Parque vuelve a encender la ilusión de la hinchada, que espera ver a Elordi no solo como un refuerzo de peso, sino también como uno de los referentes de un equipo que afrontará su primera Libertadores con ambición y hambre de protagonismo.

Con un mercado de pases que recién comienza, Independiente Rivadavia apuesta a combinar identidad y experiencia para afrontar un año exigente.

