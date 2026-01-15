El jugador de 100 millones de dolares que llega a independiente Rivadavia

El delantero, que brilló en la Reserva y ya tuvo sus primeros minutos en Primera División, es un centro atacante habilidoso, con movilidad fuera del área. En el conjunto azul disputará la Copa Libertadores 2026, una experiencia internacional que River no tendrá este año al competir en la Conmebol Sudamericana, lo que representa una gran oportunidad para que el joven futbolista gane protagonismo en la máxima categoría.
La relación de Independiente Rivadavia con River
La novela que tuvo como puntapié inicial la posible llegada del extremo colombiano Sebastián Villa al conjunto de Ezeiza, tras su paso por Boca, mantuvo a ambos clubes en el centro de la escena durante varias semanas y se convirtió en una de las historias más resonantes del mercado de pases del fútbol argentino 2026, que aún no finaliza. En ese contexto, ya se produjo un intercambio de gestiones entre las instituciones, aunque con un desenlace diferente al inicial.
La única transferencia concreta es la del delantero de River a las filas del equipo del Parque, operación que está cerca de oficializarse. A la Lepra le suma la apuesta por un atacante joven como Dadín, que hoy tiene poco espacio en la Primera del Millonario ante la presencia de Maxi Salas, Driussi y la recuperación de Ruberto. En ese escenario, Gallardo busca que el futbolista sume minutos y continuidad en una operación a préstamo.
Bautista Dadín, la promesa millonaria
El delantero registra siete goles y cuatro asistencias en 15 partidos, números que le permitieron meterse en la nómina que Marcelo Gallardo armó para el Mundial de Clubes. Si bien no sumó minutos oficiales, la experiencia le sirvió para adaptarse a la exigencia del alto rendimiento y acercarse a un debut en Primera División que asoma como una posibilidad cercana, posteriormente su debut se dió contra un club mendocino, Godoy Cruz.