El jugador de 100 millones de dolares que llega a independiente Rivadavia

El mercado de pases actual está lleno de sorpresas y el nuevo jugador que vestirá la de Independiente Rivadavia tiene una clausula de rescisión millonaria.

Sebastián Driussi junto a Bautista Dadín en su debut profesional.

Sebastián Driussi junto a Bautista Dadín en su debut profesional.

El delantero, que brilló en la Reserva y ya tuvo sus primeros minutos en Primera División, es un centro atacante habilidoso, con movilidad fuera del área. En el conjunto azul disputará la Copa Libertadores 2026, una experiencia internacional que River no tendrá este año al competir en la Conmebol Sudamericana, lo que representa una gran oportunidad para que el joven futbolista gane protagonismo en la máxima categoría.

Dadín, el delantero de la reserva de River que vale 100 millones de dólares.

Dadín, el delantero de la reserva de River que vale 100 millones de dólares.

La relación de Independiente Rivadavia con River

La novela que tuvo como puntapié inicial la posible llegada del extremo colombiano Sebastián Villa al conjunto de Ezeiza, tras su paso por Boca, mantuvo a ambos clubes en el centro de la escena durante varias semanas y se convirtió en una de las historias más resonantes del mercado de pases del fútbol argentino 2026, que aún no finaliza. En ese contexto, ya se produjo un intercambio de gestiones entre las instituciones, aunque con un desenlace diferente al inicial.

La única transferencia concreta es la del delantero de River a las filas del equipo del Parque, operación que está cerca de oficializarse. A la Lepra le suma la apuesta por un atacante joven como Dadín, que hoy tiene poco espacio en la Primera del Millonario ante la presencia de Maxi Salas, Driussi y la recuperación de Ruberto. En ese escenario, Gallardo busca que el futbolista sume minutos y continuidad en una operación a préstamo.

Sebastián Villa fue el protagonista de este mercado de pases 2026.

Sebastián Villa fue el protagonista de este mercado de pases 2026.

Bautista Dadín, la promesa millonaria

El delantero registra siete goles y cuatro asistencias en 15 partidos, números que le permitieron meterse en la nómina que Marcelo Gallardo armó para el Mundial de Clubes. Si bien no sumó minutos oficiales, la experiencia le sirvió para adaptarse a la exigencia del alto rendimiento y acercarse a un debut en Primera División que asoma como una posibilidad cercana, posteriormente su debut se dió contra un club mendocino, Godoy Cruz.

Nacido en Balcarce, arribó a River en 2017 tras superar una prueba luego de destacarse en Los Patos, de la Liga de Mar del Plata. En Quinta División empezó a marcar diferencias con siete tantos en seis encuentros y compartió categoría con Claudio Echeverri y Agustín Ruberto. En declaraciones al sitio oficial del club, señaló a Julián Álvarez como su principal referente.

El juvenil de River hizo su debut contra Godoy Cruz.

El juvenil de River hizo su debut contra Godoy Cruz.

