El jugador de 100 millones de dolares que llega a independiente Rivadavia

El mercado de pases actual está lleno de sorpresas y el nuevo jugador que vestirá la de Independiente Rivadavia tiene una clausula de rescisión millonaria.

El juvenil de River, Bautista Dadín, fue blindado recientemente con la renovación de su primer contrato profesional, que incluye una cláusula de salida de 100 millones de dólares. Con el objetivo de que sume rodaje y continuidad, Marcelo Gallardo decidió enviarlo a préstamo a Independiente Rivadavia en este mercado de pases.

El delantero, que brilló en la Reserva y ya tuvo sus primeros minutos en Primera División, es un centro atacante habilidoso, con movilidad fuera del área. En el conjunto azul disputará la Copa Libertadores 2026, una experiencia internacional que River no tendrá este año al competir en la Conmebol Sudamericana, lo que representa una gran oportunidad para que el joven futbolista gane protagonismo en la máxima categoría.

image Dadín, el delantero de la reserva de River que vale 100 millones de dólares. Gentileza La relación de Independiente Rivadavia con River La novela que tuvo como puntapié inicial la posible llegada del extremo colombiano Sebastián Villa al conjunto de Ezeiza, tras su paso por Boca, mantuvo a ambos clubes en el centro de la escena durante varias semanas y se convirtió en una de las historias más resonantes del mercado de pases del fútbol argentino 2026, que aún no finaliza. En ese contexto, ya se produjo un intercambio de gestiones entre las instituciones, aunque con un desenlace diferente al inicial.

La única transferencia concreta es la del delantero de River a las filas del equipo del Parque, operación que está cerca de oficializarse. A la Lepra le suma la apuesta por un atacante joven como Dadín, que hoy tiene poco espacio en la Primera del Millonario ante la presencia de Maxi Salas, Driussi y la recuperación de Ruberto. En ese escenario, Gallardo busca que el futbolista sume minutos y continuidad en una operación a préstamo.

image Sebastián Villa fue el protagonista de este mercado de pases 2026. Gentileza