Gimnasia de Mendoza está a punto de traer un nuevo delantero para la Liga Profesional

En ese contexto, el club del Parque, que viene mostrando interés desde hace varias semanas, aparece como el principal candidato. Las negociaciones están avanzadas para que Armoa llegue a préstamo por un año, con cargo y opción de compra. Desde el entorno del jugador señalaron que solo restan detalles menores para cerrar la operación, con la expectativa de que el acuerdo quede sellado antes del fin de semana.
Lo cierto es que varios equipos importantes se fijaron en el delantero paraguayo, que finalmente arribará a territorio mendocino con el objetivo de asegurar su continuidad en la Liga Profesional para también darle rodaje a su carrera. El último gol del atacante guaraní fue el 27 de junio de 2025, en Copa Argentina, frente a Banfield.
Blas Armoa, extremo ofensivo paraguayo, inició su carrera en Sportivo Luqueño, donde debutó profesionalmente antes de pasar por FC Juárez de México y dar el salto al fútbol argentino con Tigre, club en el que encontró mayor continuidad. También tuvo participación en selecciones juveniles de Paraguay, sumando experiencia a nivel internacional.