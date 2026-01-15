15 de enero de 2026 - 17:32

Gimnasia de Mendoza está a punto de traer un nuevo delantero para la Liga Profesional

El atacante llegaría a Gimnasia de Mendoza a préstamo y con opción de compra. Solo restan detalles contractuales para que el jugador se sume al plantel.

El delantero de Tigre, Blas Armoa será Jugador del Lobo mendocino.



En ese contexto, el club del Parque, que viene mostrando interés desde hace varias semanas, aparece como el principal candidato. Las negociaciones están avanzadas para que Armoa llegue a préstamo por un año, con cargo y opción de compra. Desde el entorno del jugador señalaron que solo restan detalles menores para cerrar la operación, con la expectativa de que el acuerdo quede sellado antes del fin de semana.

Lo cierto es que varios equipos importantes se fijaron en el delantero paraguayo, que finalmente arribará a territorio mendocino con el objetivo de asegurar su continuidad en la Liga Profesional para también darle rodaje a su carrera. El último gol del atacante guaraní fue el 27 de junio de 2025, en Copa Argentina, frente a Banfield.

De Tigre a vestirse con la piel del Lobo

Blas Armoa, extremo ofensivo paraguayo, inició su carrera en Sportivo Luqueño, donde debutó profesionalmente antes de pasar por FC Juárez de México y dar el salto al fútbol argentino con Tigre, club en el que encontró mayor continuidad. También tuvo participación en selecciones juveniles de Paraguay, sumando experiencia a nivel internacional.

En su trayectoria profesional acumula más de 200 partidos oficiales, con 32 goles y 12 asistencias, registrando la mayoría de sus aportes ofensivos con la camiseta de Tigre. Si bien no será tenido en cuenta por su entrenador, aparece como un refuerzo importante para Gimnasia, que apunta a renovar y fortalecer el plantel, con el ataque como una de sus principales prioridades.

image
El delantero paraguayo dejaría Tigre en este mercado de pases.



