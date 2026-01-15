Gimnasia de Mendoza está a punto de traer un nuevo delantero para la Liga Profesional

El atacante llegaría a Gimnasia de Mendoza a préstamo y con opción de compra. Solo restan detalles contractuales para que el jugador se sume al plantel.

Tras varios días entrenándose por su cuenta en Paraguay, Tigre avanza en la definición del futuro de Blas Armoa, quien seguiría su carrera en la Primera División del fútbol argentino. Luego de renovar su contrato, el Matador lo cedería a préstamo a Gimnasia de Mendoza, con negociaciones avanzadas y detalles contractuales por resolver.

En ese contexto, el club del Parque, que viene mostrando interés desde hace varias semanas, aparece como el principal candidato. Las negociaciones están avanzadas para que Armoa llegue a préstamo por un año, con cargo y opción de compra. Desde el entorno del jugador señalaron que solo restan detalles menores para cerrar la operación, con la expectativa de que el acuerdo quede sellado antes del fin de semana.

image Restan detalles para que Blas Armoa sea refuerzo de Gimnasia de Mendoza. Gentileza Blas Armoa, un refuerzo buscado en todos lados El habilidoso y ágil extremo fue buscado por un gigante del fútbol chileno en 2023, Colo Colo, aunque en aquel momento su llegada no se concretó debido a diferencias contractuales y pretensiones del jugador. Más tarde, cuando arribó al FC Juárez del fútbol mexicano, también fue sondeado por Necaxa, aunque su incorporación tampoco terminó de cerrarse.

Lo cierto es que varios equipos importantes se fijaron en el delantero paraguayo, que finalmente arribará a territorio mendocino con el objetivo de asegurar su continuidad en la Liga Profesional para también darle rodaje a su carrera. El último gol del atacante guaraní fue el 27 de junio de 2025, en Copa Argentina, frente a Banfield.

Blas Armoa, extremo ofensivo paraguayo, inició su carrera en Sportivo Luqueño, donde debutó profesionalmente antes de pasar por FC Juárez de México y dar el salto al fútbol argentino con Tigre, club en el que encontró mayor continuidad. También tuvo participación en selecciones juveniles de Paraguay, sumando experiencia a nivel internacional.