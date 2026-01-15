15 de enero de 2026 - 16:50

El CEC presentó su nuevo cuerpo técnico para la Liga Mendocina

El equipo de los trabajadores, el CEC dio a conocer a Maximiliano Montiveros como el nuevo encargado del primer equipo para este 2026.

El nuevo cuerpo técnico del CEC fue presentado oficialmente.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El entrenador que se desempeñó en la temporada pasada se ganó la continuidad en el cargo gracias a los resultados, que permitieron regularizar el funcionamiento futbolístico del CEC. Estará acompañado por Jorge Barahona como ayudante de campo y Nicolás Mamaní como preparador físico, con el objetivo de darle una nueva identidad al Comerciante de cara a la Liga Mendocina 2026.

Desde la comisión directiva destacaron el perfil del exjugador, quien anunció su retiro recientemente, resaltando la organización y el trabajo sostenido a lo largo del año. A través de un comunicado oficial, el presidente Aldo Tillar expresó su respaldo al “Colo”. En los próximos días comenzará la pretemporada, donde se evaluará el plantel y se trazarán los primeros objetivos del nuevo ciclo este 15 de enero.

image

De jugador a director, Maximiliano Montiveros

El Club Empleados de Comercio decidió apostar por la juventud y las nuevas metodologías que el Colo podría aportarle al fútbol del equipo. Montiveros, con pasado como jugador del CEC, también vistió las camisetas de Pacífico y del Cacique Guaymallén, por lo que conoce en profundidad la Liga Mendocina, donde tendrá sus primeras experiencias como director técnico.

Con la presencia de Juan Funes, tesorero del CEC, y del presidente Aldo Tillar, el cuerpo técnico fue presentado en el camping de Bermejo. Además, se remarcó la importancia de la próxima pretemporada, que comenzará este mismo miércoles 15 de enero. El mandatario del Comerciante cerró la presentación del DT a través de un comunicado con una frase que ilusiona a los hincha “Más que un club, una familia”.

image
El CEC buscará una mejor versión este año, bajo la conducción de Maxi Montiveros.

El CEC buscará los primeros puestos

Luego de haber conseguido un cuarto puesto más que aceptable en el Torneo Apertura 2025, dentro de la Zona C de la Liga Mendocina, el equipo de Empleados de Comercio afrontó el Clausura con un rendimiento muy por debajo de lo esperado, finalizando en el decimoquinto lugar y lejos de las expectativas. Una vez finalizada la temporada, la institución decidió continuar apostando por Montiveros al frente del proyecto deportivo.

Ahora restará aguardar a que la Liga Mendocina dé a conocer el fixture del próximo Torneo Apertura 2026, donde el CEC buscará encarar la competencia de una mejor manera y ubicarse en los puestos de vanguardia. El objetivo será lograr un cierre de temporada más sólido en la segunda parte del año, superando lo realizado en el certamen anterior.

image
El comerciante arranca una nueva pretemporada.

