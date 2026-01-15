Un grupo de futbolistas festejó con armas el pase a la final y desató el escándalo: "No nos dimos cuenta"

El plantel de Tucumán Central quedó en el ojo de la tormenta tras clasificar a la final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur . Una imagen viralizada de los futbolistas portando armas en el micro de regreso empañó el logro deportivo y obligó a las autoridades del club a emitir un comunicado de prensa.

El Club Atlético Tucumán Central había logrado una victoria épica. Bajo un diluvio en Campo Quijano, venció 2-1 a Social Boroquímica y se aseguró un lugar en la definición de su zona. Sin embargo, la alegría por el resultado deportivo se desvaneció rápidamente cuando una fotografía comenzó a circular en las redes sociales.

En la imagen se pudo observar a diez futbolistas del elenco tucumano celebrando dentro del micro, rodeados de bebidas alcohólicas y, lo más grave, portando dos pistolas. El repudio fue inmediato, generando una ola de comentarios negativos que trascendieron el ámbito del fútbol regional y obligaron a los protagonistas a romper el silencio para evitar sanciones mayores.

Ante la magnitud del escándalo, el club emitió un comunicado oficial asegurando que se trató de un momento de celebración privada que fue "malinterpretado". Según la institución, las armas eran de juguete y no hubo intención alguna de promover la violencia entre sus seguidores.

Néstor Tonini , arquero suplente del equipo, fue uno de los futbolistas identificados en la foto junto a Franco Flores, Carlos Cisneros, Franco Barrera, Damián Ovejero, Bruno Medina y Felipe Estrada . Tonini explicó que las pistolas lanzan balines de plástico y que las llevaban para "jugar" entre ellos durante el viaje de regreso.

El guardameta admitió que en la euforia del festejo no midieron las consecuencias de la imagen. "Nosotros ni cuenta nos dimos en ese momento. Estábamos festejando, jugando", declaró el futbolista al intentar minimizar el hecho que ya estaba en la portada de los principales medios deportivos.

El camino a la final bajo la sombra del escándalo

A pesar de la controversia, el "Rojo" tucumano no puede desviar la atención de lo que sucede dentro de la cancha. El equipo se encuentra en las instancias finales de un certamen sumamente competitivo, que agrupa a más de 300 equipos de todo el país bajo la órbita del Consejo Federal de AFA.

El próximo domingo, Tucumán Central deberá disputar el primer partido de la final de la Región Norte contra Talleres de Perico de Jujuy. La serie comenzará en Villa Alem y se definirá una semana más tarde en suelo jujeño. El ganador de esta llave quedará a un solo paso del Torneo Federal A, la tercera categoría del fútbol nacional..