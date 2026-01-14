Se vienen las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur: día y hora de los partidos

El Torneo Regional Federal Amateur continúa desarrollándose, y este miércoles quedó confirmado como se jugarán los encuentros de ida de las semifinales de la Región Cuyo, que tendrá a Huracán de San Rafael y FADEP como protagonistas principales en busca del ascenso.

San Rafael vibra con el triunfo de Huracán que aplastó a Pacífico de Alvear y avanza en el Regional Amateur

La ilusión de ambos cuadros mendocinos es altísima, y no es para menos. Son dos elencos que habitualmente se convierten en animadores fuertes de la categoría, y que en esta ocasión no fallaron tras presentar planteles de mucha jerarquía y sacar claras diferencias en sus llaves anteriores. Pero ahora llegó el momento de la verdad.

Este fin de semana comenzarán los cruces interprovinciales ante rivales de mucho fuste, y que prometen ser huesos duros de roer. Mientras el Cóndor se medirá con el complicado Unión de Villa Krause, el Globo tendrá que luchar ante el recién descendido del Federal A Estudiantes de San Luis. En la previa se presentan como partidos muy parejos y donde los pequeños detalles marcarán la diferencia.

En la jornada de este miércoles, el Consejo Federal comunicó oficialmente el calendario de actividades. Así, quedó confirmado que FADEP visitará al Azul de San Juan el viernes por la noche, desde las 21:45 horas , en el Estadio 12 de Octubre. El encargo de impartir justicia será Leandro Domínguez de Oncativo, secundado por Lautaro Tunietti, Mario Oyola y Federico Valle.

FADEP llega a esta instancia con la moral muy alta, tras dejar en el camino a Atlético Argentino, al que superó 1 a 0 en la ida y goleó 3 a 0 en la vuelta. No perdió en toda la competencia, lo que le permite sostener un envidiable invicto. Su goleador es el inoxidable Gonzalo Klusener, que anotó 15 goles en 5 encuentros disputados y se convirtió en el goleador de la categoría.

Unión, mientras tanto, superó a Peñaflor en la llave anterior por un global de 4 a 2 tras vencer 2 a 0 en la ida (goles de Catriel Weyreuter y Agustín Torres), e igualar 2 a 2 de visitante en la revancha (tantos de Germán Giménez y Luciano Riveros). El Azul perdió un sólo partido, en el debut ante Atenas de Pocitos.

Huracán revoluciona San Rafael:

DLA - 2026-01-12T090411.006 Mauricio Cascón, la gran figura de Huracán Gentileza: Diario de San Rafael

El Pretel Hermanos se vestirá de fiesta una vez más este domingo por la noche, cuando desde las 21 horas el Globo reciba la visita de Estudiantes de San Luis. Será un choque para alquilar balcones con el arbitraje de Leandro Sosa de Pascanas, y la compañía de Santiago Gudiño, Matías López y Lucas Giraudo.

Huracán todavía festeja la remontada épica ante Pacífico de General Alvear. Tras perder 2 a 0 en el primer chico, dio vuelta la historia en su propio campo al golear 3 a 0 con las anotaciones de Agustín Verdugo en dos ocasiones y el interminable Mauricio Cascón. El elenco del Sur provincial apuesta a sacar una buena ventaja de local, donde no ha perdido en todo el torneo, para viajar más holgado a San Luis.

Pero Estudiantes no se lo hará fácil. Recientemente descendido desde el Federal A, el Verde ganó siete de sus ocho presentaciones, y sólo igualó 0 a 0 con Defensores de Belgrano de Justo Daract en la ida de la Segunda Ronda. Sin dudas, es uno de los grandes candidatos a lograr el ascenso de categoría, y además tiene la ventaja de definir en su reducto.