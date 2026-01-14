14 de enero de 2026 - 18:04

Australian Open: Marco Trungelliti es el último argentino en carrera para acceder al primer Grand Slam de 2026

A sus 35 años, el santiagueño sigue con chances de entrar al cuadro principal del Australian Open tras derrotar al portugués Rocha

Viejos son los trapos, Marco Trungelliti por ahora imparable en la qualy del Australian Open.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Mientras la fase de clasificación del Australian Open 2026 llegó a su ronda final en Melbourne Park, la representación argentina quedó reducida a un solo tenista, Marco Trungelliti. Con 35 años y tras varias rondas de un tenis intenso el santiagueño es el único albiceleste que sigue con vida y con posibilidades de meterse en el cuadro principal.

Tras superar al local Philip Sekulic en su debut, Trungelliti volvió a imponerse en segunda ronda al portugués Henrique Rocha por 7-5, 4-6 y 6-3, logrando así avanzar a la instancia decisiva de la qualy entre un puñado de seguidores argentinos que lo alentaron.

Marco Trungelliti pisa fuerte en el Australian Open y demuestra que la edad es solamente un número

El santiagueño, ubicado alrededor del puesto 130 del ranking mundial, ya cuenta con una amplia trayectoria en fases previas de Grand Slam, ha disputado más de 40 clasificaciones en majors y logró superarlas nueve veces a lo largo de su carrera, con destacadas apariciones en torneos como Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

Su próximo rival será otro jugador lusitano, Jaime Faria, número 151 del mundo, en un choque que definirá quién accede al main draw del Melbourne Park. Este encuentro se jugará en la ronda final de la qualy y marcará una nueva prueba para Trungelliti en su búsqueda por extender su presencia en los cuadros principales de los Grand Slam.

Las derrotas Argentinas en el primer Grand Slam del año

Por la segunda ronda de la clasificación de Australia, Román Burruchaga (103°) se despidió ante el francés Arthur Gea (197°) por 6-2 y 6-3.

Mientras que, en la rama femenina, Lourdes Carlé (158°) no pudo vencer a la china Yue Yuan (84°) y cayó por 7-6(5), 3-6 y 6-4; Julia Riera (180°) perdió con la turca Zeynep Sonmez (112°) por 6-3 y 6-1; y Jazmín Ortenzi (217°) fue derrotada por la estadounidense Taylor Townsend (118°) por un doble 6-4.

