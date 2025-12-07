7 de diciembre de 2025 - 20:44

Torneo Regional Federal Amateur: gran triunfo de FADEP y empate laborioso de Atlético Argentino

El Cóndor superó 3 a 0 a Eugenio Bustos en Russell, mientras que la Academia empató 0 a 0 ante Alianza de San Juan en la ida del Regional.

FADEP sacó una gran ventaja ante Eugenio Bustos, por el Torneo Regional Federal Amateur

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Continúa el Torneo Regional Federal Amateur para los mendocinos

Torneo Regional Federal Amateur: se vienen los playoffs, con clásico en el Sur y partidazo Mendoza - San Juan

Si bien Fortaleza mejoró su rendimiento en los últimos partidos del campeonato bajo la conducción de Palermo, no le alcanzó para mantener la categoría y descendió a Serie B. 

Definición del Brasileirao: Palermo no pudo evitar el descenso de Fortaleza

Con dos golazos de otra categoría, FADEP goleó a Eugenio Bustos:

Diario LA (23)
FADEP gan&oacute; en casa por goleada

A partir de la jerarquía de sus nombres propios, Fundación Amigos por el Deporte sacó medio boleto a la próxima instancia al vencer 3 a 0 al voluntarioso Eugenio Bustos, en la ida del primer playoff de la cuarta categoría del fútbol argentino.

El Cóndor rompió el cero sobre 37 minutos, con una gran jugada preparada entre Matías Navarro y Pablo Dellarole. El Chimi tocó en corto con el capitán en un córner, que se la devolvió para la filtración del once y el remate inesperado al primer palo. Avivada y apertura del marcador.

Antes del final de la primera mitad Dellarole tuvo el segundo, pero tiró por arriba del travesaño un penal que el árbitro Lucas Gómez sancionó por una falta contra Luciano Ortega en el límite del área grande.

En el complemento el cuadro local aumentó la cuenta. Matías Navarro filtró para Paul Martín, este pivoteó con Brian Zabaleta, y el volante la picó de primera desde media distancia. Fue un golazo que llevó tranquilidad al dueño de casa.

Sobre el cierre Brandon Cuello se metió en dominios rivales, pasó entre dos defensores y uno de ellos lo tomó de la camiseta cometiéndole penal. Gonzalo Klusener no perdonó, y estampó el 3 a 0. En la siguiente, Emmanuel Escudero metió un codazo y se fue expulsado.

Así, FADEP obtuvo una ventaja que lo deja virtualmente clasificado, y que obliga al Funebrero a lograr una goleada en la vuelta para forzar el milagro.

Argentino se jugará su futuro en San Juan:

En el Mauricio Serra, Atlético Argentino no logró pasar el empate ante Alianza de San Juan y quedó 0 a 0. De esta forma, la Academia tendrá que ir a buscar el triunfo a la siempre complicada vecina provincia.

El encuentro tuvo mucha pierna fuerte, se jugó a dientes apretados y ninguno regaló nada. En ese contexto, las chances delante de los arqueros no sobraron y las polémicas estuvieron a la orden del día.

Argentino fue superior en líneas generales, y levantó a su público con dos buenos remates de Nicolás Chacón (uno de ellos obligó la gran estirada del portero Jairo Díaz), y Emmanuel Lucero no pudo convertir en un mano a mano.

En cuanto a las polémicas, el dueño de casa se quejó de un claro codazo de Roberto Martín que el árbitro no sancionó. Por su cuenta, la visita presentó su inconformismo a un gol anulado a Omar Benavídez por un offside que nunca quedó claro, y un supuesto penal por mano de Lucas Más.

De esta manera, la serie quedó completamente abierta y tendrá que definirse el próximo fin de semana. Según trascendió, podría disputarse el domingo por la tarde en el Estadio San Juan del Bicentenario.

