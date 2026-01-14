Una fake news con Inteligencia Artificial puso en el centro de la escena a un jugador de Ferro

Todo explotó este martes, cuando en X comenzó a circular una fotografía que mostraba a un jugador del conjunto de Caballito muy excedido de peso durante la pretemporada. Las primeras informaciones daban cuenta de que se trataba de Franco Miritello, uno de los refuerzos.

“NO PUEDE ESTAR EN EL ASCENSO UN JUGADOR ASI”. Usuarios en X criticaron el peso de Franco Miritello, defensor central que llegó a Ferro en este mercado, de cara a la Primera Nacional 2026. pic.twitter.com/CdDsMrNNZw

Hinchas de diversos clubes, cuentas anónimas de tinte paródico, streamers y hasta algunos medios de comunicación comenzaron a replicar la noticia, despertando burlas contra el jugador y menoscabando su imagen y del club de Buenos Aires. En muy poco tiempo, la foto ya estaba presente en todos lados. Pocos aclaraban que era edición de IA, y por el contrario muchos lo tomaron para el chiste fácil.

Así, este miércoles se reveló la verdad: no se trataba de Franco Miritello, sino de Enzo Hoyos. Pero lo más importante, es que el propio futbolista tuvo que aclarar que su peso no era el que revelaba la fotografía. En un deportista de alto rendimiento, el cuidado del cuerpo y la manera en la cual se presenta a sus primeros días de pretemporada son fundamentales . No sólo marcan su relación con el cuerpo técnico, sino también con los hinchas durante todo el año.

Por eso mismo, Hoyos no perdió tiempo y reveló la verdad con el medio partidario Show de Ferro. “Es obvio que son editadas", lanzó. Luego aclaró: " Me cago de risa, yo sé quién soy. Lo voy a demostrar en la cancha , De a poco me van a ir conociendo los hinchas cómo soy dentro y fuera de la cancha. Me estoy preparando muy bien".

La palabra de Enzo Hoyos con El Show de Ferro, luego del entrenamiento de #Ferro en Pontevedra. Incluye el Foto Gate. pic.twitter.com/JTU8bd1Po5

Lejos de tomarlo con calentura, el flamante refuerzo de Ferro relativizó la situación. "Esa foto es obviamente editada. Hay que tomarla con humor y demostrar en la cancha, que es lo que mejor sé hacer”, expresó.

Hoyos reconoció haber tenido algunos problemas para dar el peso indicado por el cuerpo técnico, pero contó que no fue como lo indicaba el material gráfico que circuló por internet. “Vine con dos o tres kilos de más, nada más, pero en la foto hay 30 kilos de más. Como dije, con la pelota en los pies, yo demuestro en la cancha".

Para cerrar, el delantero detalló como se enteró de la foto, y reiteró su deseo de enfocarse en lo deportivo. "Yo primero la vi en Facebook y me empezaron a mandar mis amigos. Ya le estoy metiendo con todo para este campeonato. Voy a aportar mi granito de arena para mis compañeros", advirtió en el cierre.