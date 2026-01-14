14 de enero de 2026 - 18:13

Una fake news con Inteligencia Artificial puso en el centro de la escena a un jugador de Ferro

El futbolista de la Primera Nacional fue protagonista de una foto falsa que nació y circuló por las redes sociales.

Enzo Hoyos, víctima de una edición con Inteligencia Artificial.

Enzo Hoyos, víctima de una edición con Inteligencia Artificial.

Foto:

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

La Fake News que inundó internet y complicó a Ferro:

Embed

Todo explotó este martes, cuando en X comenzó a circular una fotografía que mostraba a un jugador del conjunto de Caballito muy excedido de peso durante la pretemporada. Las primeras informaciones daban cuenta de que se trataba de Franco Miritello, uno de los refuerzos.

Hinchas de diversos clubes, cuentas anónimas de tinte paródico, streamers y hasta algunos medios de comunicación comenzaron a replicar la noticia, despertando burlas contra el jugador y menoscabando su imagen y del club de Buenos Aires. En muy poco tiempo, la foto ya estaba presente en todos lados. Pocos aclaraban que era edición de IA, y por el contrario muchos lo tomaron para el chiste fácil.

Enzo Hoyos aclaró la polémica por su foto editada:

Embed

Por eso mismo, Hoyos no perdió tiempo y reveló la verdad con el medio partidario Show de Ferro. “Es obvio que son editadas", lanzó. Luego aclaró: "Me cago de risa, yo sé quién soy. Lo voy a demostrar en la cancha, De a poco me van a ir conociendo los hinchas cómo soy dentro y fuera de la cancha. Me estoy preparando muy bien".

Lejos de tomarlo con calentura, el flamante refuerzo de Ferro relativizó la situación. "Esa foto es obviamente editada. Hay que tomarla con humor y demostrar en la cancha, que es lo que mejor sé hacer”, expresó.

Hoyos reconoció haber tenido algunos problemas para dar el peso indicado por el cuerpo técnico, pero contó que no fue como lo indicaba el material gráfico que circuló por internet. “Vine con dos o tres kilos de más, nada más, pero en la foto hay 30 kilos de más. Como dije, con la pelota en los pies, yo demuestro en la cancha".

Para cerrar, el delantero detalló como se enteró de la foto, y reiteró su deseo de enfocarse en lo deportivo. "Yo primero la vi en Facebook y me empezaron a mandar mis amigos. Ya le estoy metiendo con todo para este campeonato. Voy a aportar mi granito de arena para mis compañeros", advirtió en el cierre.

