Luis Ventura explotó al desmentir una fake news sobre la salud de su hijo: "Hasta las últimas consecuencias"

Varias publicaciones en redes sociales aseguraban que su hijo menor se encontraba en estado crítico.

La difusión de una noticia falsa sobre la salud de Antonio Ventura, el hijo menor de Luis Ventura, generó una reacción inmediata y contundente del periodista, quien desmintió públicamente la información y advirtió que avanzará contra los responsables. Publicaciones en redes sociales y portales digitales anónimos aseguraban que el niño atravesaba un estado crítico e incluso que había fallecido.

Luis Ventura, presidente de Aptra, en la entrega de premios Luis Ventura, presidente de Aptra, en la entrega de premios. Aptra El hecho ocurrió durante las 48 horas previas a la emisión del programa A la Tarde en América TV y tuvo un fuerte impacto emocional en el entorno familiar.

Embed - LA PREOCUPACIÓN DE LUIS VENTURA POR UNA FAKE NEWS SOBRE SU HIJO Las palabras de Luis Ventura La información comenzó a circular sin ningún tipo de verificación y fue acompañada por imágenes antiguas del menor correspondientes a internaciones y procedimientos médicos previos. Ese uso de material sensible profundizó la gravedad de la situación y generó preocupación entre allegados, colegas y seguidores del periodista. Frente a la viralización, Luis Ventura decidió romper el silencio al aire y negó de manera categórica cada uno de los datos difundidos, dejando en claro que su hijo se encuentra con vida y estable.

Durante su descargo en A la Tarde, el presidente de APTRA expresó su indignación y dolor por lo ocurrido. “Esto lo vengo sufriendo hace 48 horas. Y algo que es peor, ponen en boca mía que yo había dado la información de que mi hijo había muerto”, manifestó.

Luis Ventura En un tono visiblemente alterado, advirtió que no permitirá ataques hacia su familia y lanzó una frase contundente: “Voy a ir hasta las últimas consecuencias con esta gente, que debe haber responsables. Ojalá que nunca los encuentre porque por mis hijos, mato”. También denunció la difusión de imágenes hospitalarias del niño: “Mostraron fotos de cuando estuvo internado, cuando se le hicieron operaciones. Ese derrotero hospitalario fue muy doloroso para mí y para toda mi familia”.