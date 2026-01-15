No es Hinestroza: Boca presentó su nuevo refuerzo y los hinchas reaccionaron con entusiasmo

Boca Juniors confirmó en las últimas horas la llegada de un nuevo refuerzo, en un contexto marcado por la expectativa alrededor de la posible incorporación de Marino Hinestroza . El anuncio tomó por sorpresa a los hinchas, ya que se trata de una incorporación distinta a la que concentraba la atención en el mercado de pases.

La presentación se dio mientras las negociaciones por Hinestroza continúan sin resolución definitiva, lo que mantiene en vilo a los fanáticos del Xeneize .

La incorporación confirmada corresponde a Ana Ramírez , mediocampista colombiana de 26 años que llega procedente de Banfield . La futbolista firmó contrato con Boca hasta diciembre de 2026 y se convirtió en una de las apuestas del club para fortalecer el mediocampo de cara a la próxima temporada.

Su llegada forma parte de un proceso de renovación y refuerzo del plantel, luego de un año en el que el equipo buscó mejorar su competitividad.

Tras el anuncio oficial, las redes sociales se llenaron de comentarios de los simpatizantes de Boca . Muchos expresaron entusiasmo por la llegada de Ramírez y destacaron su rendimiento previo en el fútbol argentino, con mensajes positivos y de respaldo al movimiento del club.

Otros hinchas, en cambio, mostraron sorpresa por la decisión de anunciar este refuerzo mientras la llegada de Hinestroza sigue sin confirmarse, lo que generó debate sobre las prioridades en el mercado de pases.

El contexto de la negociación por Hinestroza

La expectativa principal de los hinchas sigue puesta en la posible llegada de Marino Hinestroza. Sin embargo, las negociaciones con su club se vieron frenadas por diferencias en las condiciones económicas, particularmente en lo referido al porcentaje de una futura venta.

Ese escenario llevó a Boca a avanzar en otras incorporaciones, mientras intenta destrabar una operación que aún no está caída, pero sí en pausa.

hineztroza Marino Hinestroza es objetivo del xeneize. Gentileza

Por otra parte, en la sección femenina del fútbol xeneize, el club continúa delineando su plantel para la próxima temporada. La dirigencia trabaja en cerrar las negociaciones pendientes y en sumar piezas que permitan fortalecer el proyecto deportivo en todas las áreas del club.