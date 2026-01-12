La decisión de Williams Alarcón que cambia los planes de Boca: se libera un cupo clave en el mercado de pases

La inminente ciudadanía argentina de Williams Alarcón le da aire a la dirigencia de Boca para ampliar el radar de búsqueda.

El mediocampista Williams Alarcón obtendrá la ciudadanía argentina entre enero y febrero, una decisión que permite a Boca Juniors liberar una plaza de extranjero. Esta novedad administrativa habilita al Xeneize a buscar un refuerzo adicional fuera del país antes del cierre del mercado, optimizando el plantel de cara al inicio del Torneo Apertura 2026.

Una solución administrativa para Claudio Úbeda Mientras el plantel profesional continúa con la pretemporada y ajusta detalles para el debut oficial del domingo 25 de enero ante Deportivo Riestra, el cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda recibió una noticia que simplifica el armado del equipo. El trámite de nacionalización de Alarcón, iniciado el año pasado al cumplir el requisito legal de dos años de residencia en el país, está cerca de completarse.

image Con esta modificación, el volante chileno dejará de ocupar una de las plazas de extracomunitario. Actualmente, Boca tiene cubiertos sus seis cupos reglamentarios con los chilenos Alarcón y Carlos Palacios, el español Ander Herrera, el colombiano Marino Hinestroza y los uruguayos Edinson Cavani y Marcelo Saracchi. Cabe destacar que, aunque Saracchi se encuentra a préstamo en el Celtic de Escocia hasta junio, su plaza sigue perteneciendo a la institución xeneize según los registros vigentes.

El beneficio para el club es doble. Por un lado, la normativa de la AFA permite tener hasta seis extranjeros en el plantel, pero solo cinco pueden firmar la planilla en los partidos. Por otro lado, se abre una ventana de oportunidad para realizar una última contratación internacional antes de que baje la persiana de las transferencias.

image ¿Boca traerá refuerzos? La dirigencia de Boca ya rechazó recientemente una propuesta del Necaxa de México por Alarcón, considerándola insuficiente, lo que confirma que el volante es una pieza central en el proyecto deportivo de este semestre. Ahora, con un lugar disponible, el espectro de búsqueda se amplía para un equipo que tendrá un 2026 cargado con la disputa del torneo local y la Copa Libertadores.