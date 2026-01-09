9 de enero de 2026 - 16:47

Gimnasia de Mendoza sigue sumando caras nuevas para la Primera División del fútbol argentino

El mercado de pases en el fútbol argentino está pronto a cerrar y el Lobo mendocino es uno de los quipos que más incorporaciones presentó.

Ariel Broggi puso primera con Gimnasia y Esgrima.

El Club del Parque, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, va a hacer su debut en la máxima categoría del fútbol argentino. Para ello ya viene sumando incorporaciones: hoy se anunció la llegada del volante Tomás Ortiz, quien jugó con Chacarita y Defensa y Justicia, por lo que ya conoce las dos categorías.

El futbolista sabe moverse por todo el mediocampo y se suma a las filas del Lobo, equipo que ya reforzó el mediocampo en esta misma ventana de transferencias. Esta parte del equipo es fundamental que sea sólida para Gimnasia en Primera División. En este mismo mercado de pases ya llegaron el defensor Ezequiel Muñoz y la dirigencia del blanco y negro tendría apalabrada la llegada de Norberto Briasco.

image
Tomás Ortiz es la nueva cara del Lobo.

Tomás Ortiz tendrá su oportunidad en Primera División

De último paso por Chacarita, el nacido en Florencio Varela, Tomás Ortiz es un mediocampista corpulento que también vistió los colores de Arsenal de Sarandí, donde llegó a disputar más de 40 partidos. Ariel Broggi busca dinámica, intensidad y buen despliegue físico, cualidades que pueden ser brindadas por el futbolista de 25 años.

En toda su carrera, el argentino disputó un total de 92 partidos con 4 goles y 3 asistencias y en la mayoría de los encuentros jugó como delantero centro. Así, el nuevo refuerzo, además de sr una variante en la zona media del Lobo, puede ser considerado como una opción más en el ataque. La polifuncionalidad sería un arma más para el conjunto del Parque.

image
El futbolista tambien tuvo un fugaz paso por el fútbol de chile.

El mercado de pases

Gimnasia y Esgrima debe jugar en el papel de la permanencia e incluso aspirar a más, para cumplir con la gran expectativa que tiene Mendoza sobre la participación del Lobo en Primera División. Por ello, reforzarse es imprescindible y desde el primer día de enero de este 2026 el equipo comandado por Ariel Broggi viene sumando jerarquía y experiencia para asegurarse un lugar en la máxima categoría.

El elenco que representará a la provincia, además de Tomás Ortiz, anunció la llegada de 7 refuerzos más y entre ellos están el delantero Santiago Rodríguez, el arquero Roggero, los defensores Luciano Paredes, Juan José Franco y Ezequiel Muñoz; por último, los volantes Esteban Fernández y Nicolás Liniers.

image
Ezequiel Muñoz es solo uno de los 7 refuerzos que presentó el conjunto del parque hasta el momento.

