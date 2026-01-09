Convocatoria de Los Andes: llegó el momento de que todos conozcamos tu arte

¿Por qué tener eso que escribiste allí, sin que nadie lo pueda leer ? ¿Para qué dejarlo en el disco rígido? ¿Por qué seguir dejando en el cajón esa pintura , ese dibujo o esa historieta que hiciste? ¿No es mejor que ese poema que ya escribiste y tanto trabajaste tenga lectores que lo disfruten? Esa fotografía artística que tomaste y te gusta tanto, ¿no merecería ser compartida más que en alguna red social ?

Los artistas , escritores , poetas y fotógrafos de Mendoza seguramente se habrán hecho esta pregunta muchas veces. Y es por eso que Los Andes ha pensado en que es momento de ofrecer un espacio para que ellos puedan dar a conocer con mayor alcance, sus creaciones.

Así que, durante el verano, Diario Los Andes abrirá sus páginas para difundir el talento de la comunidad, acompañando a quienes eligen expresarse a través del arte y la palabra.

Por eso, si escribís (cuentos, ensayos, poemas o crónicas), pintás o ilustrás, Los Andes te invita a compartir tu obra con miles de lectores, a través de sus ediciones impresa y digital, dentro de una serie especial en la sección Espectáculos y Cultura (suplemento Estilo y edición web).

La convocatoria está abierta desde este mismo momento. Compartimos las bases a continuación.

Aviso convocatoria Convocatoria de Los Andes a artistas, escritores y fotógrafos.

Bases de la convocatoria de Los Andes a escritores, ilustradores y fotógrafos

SOBRE EL ENVÍO DE OBRAS

Las obras deben ser enviadas por correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

Se debe incluir una biografía no mayor a 150 palabras del autor de los trabajos.

Se debe adjuntar una foto en buena calidad (formato JPG, peso de archivo de entre 100k y 300k) del autor.

Se debe incluir una declaración con copia digitalizada de la firma con el siguiente texto:

Por la presente declaro que la obra presentada es inédita y de mi exclusiva autoría. En relación con el proceso de creación, manifiesto bajo juramento que la misma ha sido elaborada bajo la siguiente modalidad (marque lo que corresponda):

- Sin asistencia de herramientas de inteligencia artificial generativa: __

- Con asistencia de herramientas de inteligencia artificial generativa (ChatGPT, Gemini, Grok o similares), representando dicha intervención menos del 30% del total del trabajo final: __

Autorizo su publicación en el marco de la convocatoria realizada por DIARIO LOS ANDES, en las fechas, páginas, estilos y plataformas que decida la Redacción de este medio de comunicación. A tal fin, desisto expresamente del derecho a percibir remuneración alguna por cualquier concepto derivado de las publicaciones que Diario Los Andes realice, requiriendo exclusivamente que, al momento de su publicación, se realice la correcta mención de mi nombre y apellido como autor de la obra.

SOBRE EL FORMATO DE LOS ARCHIVOS

Los textos deben ser enviados en formato Word, con edición abierta, en fuente Times New Roman cuerpo 12, con interlineado simple, sin agregados de colores, resaltados, imágenes ni nada más que los títulos de los textos y la firma del autor.

Las imágenes enviadas pueden ser ilustraciones, fotografías de obras pictóricas, fotos artísticas, con excelente calidad de definición y un peso de archivo no mayor a 2Mb. El formato debe ser apto para su inclusión en la página estándar de diario Los Andes y, aunque puede ser a todo color, debe ser apta para adaptarse a impresión monocroma (blanco y negro).

Las historietas o conjunto de viñetas deben tener una continuidad narrativa cerrada (que su lectura empiece y concluya en su lectura individual y no dependa de otros capítulos posteriores), deben tener excelente calidad de definición, estar en formato JPG y con un peso de archivo no mayor a 2Mb.

SOBRE EL TAMAÑO Y EXTENSIÓN DE LAS OBRAS ENVIADAS

Los cuentos, relatos o serie de microrrelatos deben tener una extensión mínima total de 900 palabras y máxima total de 1.800 palabras.

Los ensayos literarios y artísticos (perfiles de artistas, repaso de obras de autores reconocidos) deben tener una extensión mínima de 900 palabras y máxima de 1.800 palabras.

Los poemas o selección de poemas deben tener una extensión mínima de 50 versos y una máxima de 100 versos.

Las obras ilustrativas, pictóricas o de fotografía artística deben cumplir con las siguientes características: obra adaptable al formato de las páginas impresas de diario Los Andes (tendrán prioridad las adaptables a la relación de la medida estándar A3). Pueden ser en color, pero aptas para su traslado a la impresión monocroma (blanco y negro), en caso de que requerimientos técnicos así lo exigieran.

Las historietas y cómics deben cumplir con las siguientes características: obra adaptable al formato de las páginas impresas de diario Los Andes, con legibilidad de las viñetas prevista en esa adaptación de formato (tendrán prioridad las adaptables a la relación de la medida estándar A3). Pueden ser en color, pero aptas para su traslado a la impresión monocroma (blanco y negro) en caso de que requerimientos técnicos así lo exigieran.

SOBRE LA RECEPCIÓN Y POSTERIOR PUBLICACIÓN DE MATERIALES

La recepción de material quedará abierta desde el momento de la publicación de esta convocatoria y hasta que diario Los Andes anuncie el fin de la misma. Si la cantidad de materiales recibidos superaran la programación de la serie, se dará por cerrada la convocatoria apenas se cubra el cupo.

Las obras recibidas se publicarán sin aviso previo al autor.

Importante: la calidad artística de los materiales enviados será evaluada por el equipo de redacción de Los Andes y por personalidades convocadas por el mismo para tal fin. Los materiales deben pasar por la aprobación de este grupo de profesionales y, por ende, el solo envío de materiales no equivale a su aprobación y posterior publicación.

Los materiales publicados y sus autores recibirán difusión no sólo por la página web de Los Andes y su edición impresa, sino también por las redes sociales del mismo y otros canales.