¿Dónde están los restos del sargento Cabral?

Entre exhumaciones, homenajes y traslados, el caso del histórico Sargento Cabral revela las contradicciones de la memoria argentina.

Urna con los restos atribuidos al sargento Juan Bautista Cabral. Foto: Gentileza

Foto:

Los Andes | Luciana Sabina
Por Luciana Sabina

En Historias Funerarias nos centramos hoy sobre una de las preguntas más inquietantes de nuestra memoria nacional: ¿dónde están los restos del sargento Cabral? Entre tumbas comunes, urnas trasladadas y la ausencia de un cementerio cierto, la historia revela más dudas que certezas sobre su destino final.

Los soldados muertos en batalla ocupan un lugar particular dentro de ese universo: sus restos no pertenecen solo al duelo íntimo, sino también al relato colectivo. Cementerios militares, osarios y memoriales de guerra expresan esa tensión entre sepultura y memoria nacional.

El entierro perdido del sargento Cabral

Juan Bautista Cabral murió el 3 de febrero de 1813, pocas horas después del Combate de San Lorenzo, en el Refectorio del Convento de San Carlos Borromeo. Junto a él fallecieron otros trece granaderos. El calor agobiante obligó a sepulturas rápidas: los cuerpos fueron enterrados en una fosa común, cerca del huerto del convento, sin identificación individual.

Con el paso de los años, esas tumbas se perdieron. En la década de 1940, durante excavaciones vinculadas al homenaje al Soldado Desconocido de la Independencia, se recuperaron algunos restos óseos. Parte quedó en el convento; otros fueron incinerados y hoy reposan en una urna junto al mausoleo de José de San Martín, en la Catedral Metropolitana. Desde entonces, la pregunta quedó abierta: ¿pueden ser parte de los restos de Cabral?

Urnas, traslados y fragmentaciones

A lo largo del siglo XX, dichos despojos exhumados volvieron a ser utilizados en distintos homenajes. En 1953, se extrajeron huesos para colocarlos bajo la Llama Votiva del Monumento a la Bandera, en Rosario. En 1994, otros fueron distribuidos en urnas destinadas a homenajear a granaderos puntanos caídos en el combate.

Cada intervención multiplicó la incertidumbre. Incluso subsiste la posibilidad de que parte de los restos jamás haya sido exhumada y continúe enterrada en el Campo de la Gloria, allí donde fueron sepultados en 1813.

La repatriación a Saladas y la tumba imposible

En agosto de 2025 se abrió un nuevo capítulo en esta historia: los restos atribuidos al sargento Cabral fueron repatriados a su pueblo natal, Saladas, en la provincia de Corrientes, tras un largo proceso iniciado en 1941 y autorizado en 2024. La exhumación, realizada entre el 30 y el 31 de julio, fue coordinada por las autoridades provinciales, la Comisión Nacional de Monumentos y el Equipo Argentino de Antropología Forense.

El 2 de agosto, la urna —con material óseo no identificado atribuido al sargento Cabral y a otros trece granaderos— fue depositada en el Museo Histórico Juan Bautista Cabral, ubicado en su antigua casa familiar. Sin embargo, la duda persiste: nunca sabremos con certeza dónde descansan los huesos del héroe de San Lorenzo, quizá dispersos en distintos puntos de la República Argentina y convertidos, más que en una sepultura precisa, en un símbolo de la memoria nacional.

Por Luciana Sabina