"El Eternauta para destrozar": cómo es el libro para chicos perfecto para las vacaciones

La consigna parece haber vuelto con fuerza desde la pantalla al papel: "Lo viejo funciona, Juan”, la frase convertida en mantra popular a partir del arrollador éxito de "El Eternauta" en Netflix , hoy admite una variación inesperada y reveladora: lo viejo funciona también para chicos .

La épica de la historieta fundacional de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López no solo conquistó a una audiencia adulta atravesada por la memoria y la nostalgia, sino que abrió la puerta a nuevas generaciones que descubrieron, por primera vez, el universo de Juan Salvo.

El fenómeno tuvo múltiples señales concretas. Una de ellas fue casi simbólica: un ejemplar original de la primera edición de "El Eternauta", dedicado y firmado por su guionista y su dibujante, apareció este año en una subasta, confirmando que la obra no solo mantiene su estatura mítica, sino también un valor cultural y patrimonial en alza. Pero el dato verdaderamente revelador no llegó desde el mercado de coleccionistas, sino desde las ferias del libro y las librerías, donde el impacto de la serie audiovisual se tradujo en un renovado interés por el formato original del cómic.

Ese entusiasmo quedó en evidencia a fines de abril, apenas estrenada la serie en Netflix. En la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el primer tomo de "El Eternauta" se agotó rápidamente en el stand del Grupo Planeta.

Ese corrimiento generacional terminó de consolidarse este mes con la llegada a las librerías de una versión singular del clásico: "El Eternauta. Destrozá este libro y creá tu propia dimensión" (Planeta Junior; $ 19.900). Se trata de una propuesta que conserva las ilustraciones originales y, sobre todo, el espíritu de la obra, pero que invita a los lectores más jóvenes a intervenir las páginas con dibujos, textos e ideas propias.

Cómo es el libro

El libro se inscribe en la línea del best seller internacional "Destroza este diario", de la artista canadiense Keri Smith, que desde hace más de quince años promueve una relación lúdica y descontracturada con el objeto libro. En la tapa, Juan Salvo aparece con la escafandra que lo protege de la nevada mortal; en la contratapa, la invitación es directa: “Sumergite en el universo de El Eternauta como nunca antes. Pintá, rasgá y escribí sin límites en estas páginas llenas de gurbos, hombres robots, manos… ¡y mucha nieve!”.

Más que un simple libro de actividades, este "Eternauta para destrozar" propone una experiencia inmersiva. Está orientado a chicos y chicas de entre 8 y 12 años —aunque sin límites estrictos— y los convoca a intervenir las ilustraciones originales en blanco y negro. No se trata solo de colorear, sino de imaginar qué harían ellos frente a la invasión, cómo se protegerían de la nevada y de qué modo diseñarían esos universos desconocidos que la historieta apenas sugiere.

El proyecto editorial se desarrolló en conjunto con los herederos de Oesterheld y Solano López, y respeta el storytelling del cómic original. A lo largo de sus páginas, hay más consignas para crear que para “destrozar”: la idea es que chicos y adolescentes se apropien del relato, inventen escenas, diálogos y variantes, y se animen a completar aquello que los invasores invisibles —“Ellos”— nunca mostraron del todo.