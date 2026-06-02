Un libro necesario: la obra de Armando Tejada Gómez vuelve a las librerías con una publicación del Inamu

Armando Tejada Gómez es el gran poeta mendocino . Sus versos, diseminados en algunas de las páginas más luminosas del cancionero popular argentino, sobreviven en la voz de intérpretes de distintas generaciones y continúan conmoviendo a corazones de todo el mundo.

Esa permanencia adquiere ahora una nueva dimensión con la presentación de "Tonada Grande. Obra de Armando Tejada Gómez" , una publicación impulsada por el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Subsecretaría de Cultura de Mendoza que reúne y pone nuevamente en circulación una parte fundamental del legado del poeta mendocino.

La presentación se realizará este jueves 4 de junio, a las 18, en la Sala Elina Alba de la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, ubicada en la esquina de Gutiérrez y España. La entrada será gratuita.

Más que un libro de partituras, "Tonada Grande" es un recorrido por una obra que echó raíces en el sentir popular argentino. La edición reúne 28 partituras y un cancionero con 19 obras, entre ellas algunas piezas que forman parte del patrimonio emocional de varias generaciones: “Canción con todos”, “Canción de las simples cosas”, “Canción para un niño en la calle”, “La de los humildes”, “Tropero padre”, “Fuego en Anymaná” y “Los hombres del río”.

La propuesta, sin embargo, es mucho más que un compendio de canciones. El libro está pensado como una herramienta para intérpretes, músicos, docentes, estudiantes e instituciones educativas, pero también para cualquier lector interesado en comprender cómo se construyó su obra.

Las partituras fueron facilitadas por el Instituto de Investigación en Etnomusicología (IIEt), así como por Gloriana Tejada y Araceli Matus. A ello se suma una sección de cancionero cuyas obras fueron transcriptas directamente desde registros sonoros y pueden consultarse mediante códigos QR, un recurso que establece un diálogo entre el archivo histórico y las posibilidades contemporáneas de acceso.

La publicación tendrá además una versión digital ampliada, disponible para descarga libre y gratuita, que incorporará un repertorio aún más extenso.

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Pero quizás uno de los aspectos más interesantes del volumen sea la manera en que se sumaron distintas voces, para contribuir a un retrato que esperaba hace muchos años un volumen impreso. A las partituras se suman una biografía de Tejada Gómez escrita por el periodista musical Gabriel Plaza y una serie de textos y testimonios que permiten reconstruir distintas facetas de su figura.

Las voces convocadas conforman un mosaico tan heterogéneo como revelador. Participan Perla Aguirre, Martín Castro, Chacho Echenique, Walter Gazzo, Santiago Giordano, Ramiro González, Ariel Gravano, Víctor Heredia, Julio Lacarra, Silvia Majul, Araceli Matus, Oscar Motta, Teresa Parodi, Suna Rocha, Damián Sánchez, Daniel Talquenca y Raúl Alberto Vigini, entre otros. Sus aportes iluminan diversos aspectos de una trayectoria inseparable de Mendoza, del Movimiento del Nuevo Cancionero y de la historia reciente de la música argentina.

Un poeta fundamental

Nacido en Guaymallén el 21 de abril de 1929, Tejada Gómez desarrolló una producción literaria de enorme trascendencia, aunque fue su trabajo como letrista el que lo proyectó definitivamente al imaginario cultural argentino. Su alianza creativa con músicos como Oscar Matus y su vínculo con Mercedes Sosa fueron decisivos para la conformación del Movimiento del Nuevo Cancionero, surgido en nuestra provincia en 1963.

Aquel manifiesto proponía una renovación estética y conceptual del folclore argentino. No se trataba simplemente de incorporar nuevas sonoridades, sino de ampliar los horizontes temáticos de la canción popular y de pensarla como una expresión contemporánea, abierta a las transformaciones sociales y culturales de su tiempo. Muchas de las letras de Tejada Gómez se inscriben precisamente en esa búsqueda, por lo que hablan con gran sensibilidad sobre la tierra, del trabajo, de la infancia, de la memoria y de la dignidad humana.