El escritor mendocino Leandro Hidalgo presenta hoy Peluche, su último libro

En el marco de un cierre de año cargado de literatura y arte, el escritor y sociólogo Leandro Hidalgo presenta hoy, sábado 27 de diciembre , su más reciente libro titulado Peluche (Editorial Macedonia, 2025). El encuentro tendrá lugar a las 19.30 en el Espacio Cultural Cálamo & Papiro, ubicado en Sáenz Peña 2830, Vistalba.

La jornada no será una presentación convencional, sino que el autor brindará una charla profunda sobre la estética de la brevedad. Hidalgo se propone desandar el camino creativo de Peluche, compartiendo con los asistentes las referencias, citas y universos musicales que dieron forma a este nuevo volumen de microficción.

Peluche llega para confirmar la madurez de un autor que lleva más de veinte años explorando las formas breves. En esta ocasión, la obra explora la dualidad de lo cálido y lo inquietante. Según palabras de la doctora Amor Hernández , el libro funciona como una “envoltura cálida” donde la infancia se confunde con lo monstruoso y la paternidad se transforma en ternura.

Un rasgo distintivo de esta edición es su diálogo con la música. Vinculado a las “músicas del mundo”, el libro ofrece un código QR que redirige a un set list de escucha. De esta manera, el lector puede sumergirse en una experiencia multisensorial donde el texto y el sonido se complementan, una búsqueda que Hidalgo ya había iniciado con su álbum Música para Bonsáis (2023).

Leandro Hidalgo no es un recién llegado al arte de lo mínimo. Con una tesis de licenciatura en Sociología dedicada precisamente al surgimiento de la microficción en el campo literario y una vasta obra que incluye títulos como Instantáneas (2005), Capacho (2010), Grado (2014), Irresponsables (2016) y Zona paréntesis (2017), el autor se ha consolidado como una voz ineludible en el género.

La especialista Marta Castellino destaca su perseverancia tanto en la práctica como en la teoría, recordando su rol como organizador del primer congreso de microrrelato en Mendoza y su labor como coordinador de "Literatura Bonsái". Hidalgo, quien ha representado a la provincia en ferias internacionales como la de México, sostiene una visión integral:

“La microficción es parte de toda la literatura... No puede aparecer escindida de la lectura de otros géneros como la poesía o la novela. Se nota al leerla si el autor maneja esos otros registros”, afirma el escritor.

Hoy, la invitación es a descubrir esa “idea que remite al género” en un entorno privilegiado. La presentación de Peluche promete ser una de las citas culturales más íntimas y profundas de este 2025, recordando, como dice Hernández, la importancia de lo que permanece y la belleza de lo que está a punto de irse.