Libros de 2025: escritores mendocinos recomiendan sus lecturas más allá del calendario

Concluye el año y las encuestas sobre las mejores propuestas artísticas del año son materia usual de diversas publicaciones, como esta. En cuestiones literarias , por ejemplo, suele ser común que se busque conocer opiniones acerca de cuáles son los mejores libros que se publicaron a lo largo del presente calendario.

A pesar de ello, cuando se pregunta a los escritores acerca de estas lecturas muchas veces las respuestas sorprenden: y es que definitivamente no todos se acomodan de manera sincronizada al ritmo editorial y, en muchos casos es todo lo contrario, ya que para los autores los libros son algo más que motivo de placer y goce. Sin, además, una manera de aprender y de conversar con sus pares. Por eso es que, en esta ocasión, el suplemento Estilo de Los Andes propuso algo diferente: convocar a un nutrido grupo de escritores de Mendoza para que compartieran con nosotros cuáles fueron los libros que leyeron ellos mismos durante este año, sin importar si se trataba de libros “modelo 2025”.

La propuesta incluyó no sólo la mención de las lecturas , sino una valoración de estos libros a partir de sus lecturas, lo cual convierte a esta encuesta en un buen muestrario de las obras que nutren a nuestros escritores y también el modo en que ellos eligen y analizan estos libros.

El resultado, al fin, nos muestra títulos de diversos géneros ( novelas , cuentos , poemas, ensayos ) y una vibrante convivencia entre antigüedades, clásicos y obras de candente actualidad.

A continuación, nuestros lectores comparten con nosotros, entonces, los mejores libros que leyeron durante 2025.

Marta Miranda

Marta Miranda

Su último libro es Así, en la tierra. Antología Personal (La Pluma del Águila, poemas, 2025).

El camello, de Lord Berners (La Bestia Equilátera, 2016). Fábula y situaciones locas (o no tanto) como la aparición de un camello en el patio de tu casa. Prosa elegante, humor y surrealismo al estilo inglés. Preciosa.

La merma, de María Moreno (Random House, 2025). Lo que no merma es la increíble prosa de M.M., acá menos barroca y desde una perspectiva distinta: la escritora diestra, obligada (ACV mediante) a escribir con la siniestra.

El gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald (1925; Debolsillo, 2011). Tardé años en llegar a la historia de estos personajes que hacen agua (y mucho whisky) en esta novela perfecta que parece escrita en una sola respiración. Se lee igual.

Fernando Carpena

Fernando Carpena

Su último libro es Una bolsa llena de ojos (Leo Libros, cuentos, 2025).

El buen mal, de Samantha Schweblin (Random House, 2025). Disfruté mucho estos personajes ambiguos, que juegan con el bien y con el mal, con una tensión envidiable. Se quedan en tu cabeza un rato largo.

Hex, de Thomas Olde Heuvelt (Nocturna, 2020). Amo el género terror. Aquí, una bruja encadenada que aparece aquí y allá en un pueblo norteamericano, muestra que la verdadera maldad viene de nosotros mismos.

La isla de la mujer dormida, de Arturo Pérez Reverte (Alfaguara, 2024). Los clásicos antihéroes revertianos siempre dan alegría. Aquí se despliegan maravillosamente en un triángulo amoroso y una misión secreta por cumplir. Apasionante.

Blackwater, de Michael McDowell (Blackie Books, 2024). Es impresionante el talento para construir una saga familiar sin que la atención decaiga a lo largo de 50 años con personajes femeninos fuertes e intrigas sobrenaturales. Súper recomendado.

Cecilia Restiffo

Cecilia Restiffo

Su último libro es Puntos de contacto (Ediciones Culturales, poesía, 2022).

La llamada, de Leila Guerriero (Anagrama, 2024). La llamada incomoda. La escena inicial de esa noche de noviembre se expande a todo el relato y presenta una atmósfera que revela verdades terribles de una época terrible.

El buen mal, de Samanta Schweblin (Random House, 2025). ¿Cuántos cuentos hay en este libro? Capa sobre capa la autora juega con el horror, el amor, los secretos, las relaciones, la vida que se ve y la que no se ve.

El hilo de oro, de Liliana Bodoc (Edifyl, 2025). Un camino hacia la escritura creativa. Apuntes, borradores, transcripciones de una mente creativa, lúcida y tan humana que emociona. Este libro nos hace recordar las directrices de la escritura de Bodoc, que nunca dejan de asombrar.

Unos cuantos sueños, de Chimamanda Ngozi Adichie (Random House, 2025). Estructura fragmentada, una historia de amigas que revela el cruce de varios mundos con un tono cotidiano y directo en el que la condición de mujer todavía es un condicionante.

Amigdalatrópolis, de B.R. Yeager (Caja Negra, 2025). Para saber qué es el neurorrealismo. Esta obra impacta hasta la náusea, un relato desgarrador y crudo sobre un personaje tomado por la tecnología. Nada es real y todo lo es.

Jaime Correas

Jaime Correas

Su último libro es Roberto Juarroz: la palabra necesaria (Libros de Piedra Infinita, ensayo, 2025)

Mil ojos esconde la noche, de Juan Manuel de Prada. Tomo 1: La ciudad sin luz (Espasa, 2024). Tomo 2: Cárcel de tinieblas (Espasa, 2025). Una obra maestra del más notable novelista español de los últimos años. Pinta un cuadro apasionante de la comunidad española en París durante la ocupación nazi con una prosa deslumbrante. Por momentos supera a su anterior capo laboro, Las máscaras del héroe (1996).

El cerebro lector. Últimas noticias de las neurociencias sobre la lectura, la enseñanza, el aprendizaje y la dislexia, de Stanislas Dehaene (Siglo Veintiuno, 2014). Una obra imprescindible para estudiar e intentar entender cómo funciona la mente humana para adquirir la lectura. La investigación del autor francés está narrada con claridad y calidad para un lector medio interesado en el tema. Revelador.

La hora de los depredadores, de Giuliano da Empoli (Planeta, 2025). Un intento del analista y novelista italiano para entender el particular momento que vive la humanidad con la irrupción de líderes políticos disruptivos a los que ve como "depredadores". Una mirada original que no condena, sino que intenta comprender.

Leandro Hidalgo

Leandro Hidalgo

Su último libro es Peluche (Macedonia, minificciones, 2025)

Cuentos completos, de Evelio Rosero (Tusquets, 2019). Conocí a Evelio Rosero hace apenas un mes, gracias a mi amiga colombiana Amor Hernández, y quedé hipnotizado. Fui un lector raptado. Ido. Incoherente. Bebiendo a sorbitos literatura de verdad. Cien partidos de barrio, y a veces uno de mundial. Este es uno. De semifinal, mínimo.

Nexus, de Yuval Noa Harari (Debate, 2024). Imprescindible para pensar el mareo informático y las IA tan pretendidamente interpelables. Para captar qué pasa hay que entender qué pasó antes. Ese humilde trabajo hay que tomarse. No todo es espontaneidad y wifi. Este libro didáctico, pero de 600 páginas, puede ser el comienzo.

La paciencia del agua sobre cada piedra, de Alejandra Kamiya (Eterna Cadencia, 2023). Imperdible. Andar paveando y no haber leído alguno de sus cuentos es una equivocación, una distracción muy cara. Por momentos es Spinetta. No puedo agregar más nada, entonces.

Susana Slednew

Susana Slednew

Su último libro es Gramática del viento (El Suri Porfiado, poemas, 2024).

Transparencias. Antología poética, de Circe Maia (Visor, 2024). Cada tramo de lectura me resulta inaugural, su voz cambia, se extiende, se renueva. Traza una síntesis musical que logra calar hondo. Me moviliza, me conmueve.

Poesía completa, de Idea Vilariño (Lumen, octava edición 2024). Exponente preciosísimo de la poesía hispanoamericana. Íntima y universal. Convierte en un esplendor lo que parece no tener disculpa. Dialéctica que me atrae del primer al último poema.

Hebras de sol, de Paul Celan. Traducción de Ela María Fernández Palacios y Jaime Siles (Visor, tercera edición 2014). Poemas como fragmentos de sueños, "cuñas impulsadas hacia dentro de ningún lugar" donde parece que yo misma buscara mi silencio, lo olvidado en mi propio lenguaje.

Alfabeto, de Inger Christensen. Traducción de Francisco J. Uriz (Sexto Piso Editorial, 2014). La fragilidad de la existencia y de la propia palabra en líneas, deslumbrantes. Me cautiva su manera de mostrar cómo desvanece todo, en 190 páginas de un único poema.

Mauricio Llaver

Mauricio Llaver

Su último libro es Has tenido lo tuyo (Tinta Libre, 2025).

A propósito de nada, de Woody Allen (Alianza, 2020). Una autobiografía llena de ingenio, humor corrosivo e ironía, con frases como "antes que estar en el corazón de mi audiencia, prefiero estar en mi departamento".

La corte del zar rojo, de Simon Sebag Montefiore (Crítica, 2003). Los crímenes de Stalin y sus secuaces en su desnudez extrema, con pasajes que, literalmente, a veces me hacían doler el estómago. Una investigación de extensión monumental.

La hora de los depredadores, de Giuliano Da Empoli (Planeta, 2025). Un ensayo inquietante sobre cómo los nuevos reyes de la tecnología amenazan a las democracias del mundo entero. Y cómo la big data está formateando nuestras vidas.

El mundo clásico, de Robin Lane Fox (Crítica, 2006). Un estudio definitivo sobre los orígenes de nuestra civilización, desde Homero (siglo 8 AC) hasta el emperador Adriano (siglo 2). Una inmersión colosal en un período de mil años de historia.

Liderazgo, de Henry Kissinger (Debate, 2022). A sus 98 años, Kissinger dejó este estudio imperdible sobre las figuras de Konrad Adenauer, Charles De Gaulle, Richard Nixon, Anwar el Sadat, Margaret Thatcher y Lee Kuan Yew.

Rubén Valle

Rubén Valle

Su último libro es Fri (Libros de Piedra Infinita, poemas, 2025).

Ese imbécil va a escribir una novela, de Juan José Millás (Alfaguara, 2025). Con la maestría que lo caracteriza, el autor español mezcla géneros a su antojo y logra un blend a su altura. Un escritor llamado Juan José Millás recibe el encargo de escribir la que podría llegar a ser su última nota. ¿Podría?

El buen mal, de Samanta Schweblin (Random House, 2025). Los cuentos de Schweblin son desde hace tiempo los mejores de habla hispana. Lo real y lo fantástico se mezclan para que las historias tanto nos sorprendan como nos inquieten.

Vamos a comprar un poeta, de Afonso Cruz (Libros del Asteroide, 2025). El escritor portugués se burla del materialismo de estos tiempos y muestra cómo comprar un poeta puede ser casi lo mismo que llevar una mascota a casa. Eso sí, la versión "humana" les enseña y hasta conmueve.

Fernando G. Toledo

Fernando G. Toledo

Su último libro es Cruz y ficción (Libros de Piedra Infinita, ensayos, 2025).

El buen mal, de Samanta Schweblin (Random House, 2025). El nuevo libro de cuentos de la autora de Distancia de rescate era esperado con ansias desde hacía años y no defrauda. Sobre todo, porque la autora consigue sostener esa voz suya tan particular —esos ambientes hipnóticos entre lo que sucede y lo que no podría ser— en un libro contundente, de seis cuentos, de los cuales cinco son magníficos.

Obra selecta, de Jorge Enrique Ramponi (Gambito de Papel, 2025). En un año de grandes libros mendocinos de o sobre poesía (Fri, de Rubén Valle; Roberto Juarroz: la palabra necesaria, de Jaime Correas), elijo esta notable antología realizada por Daniel Schechtel y gente de la revista-editorial Gambito de Papel, quienes, fascinados con la obra del autor de Piedra infinita, seleccionaron lo mejor de su poesía para restituirla como referencia ineludible de nuestra lírica.

Teoría de la gravedad, de Leila Guerriero (Libros del Asteroide, 2019). Para no dejarme llevar por la marea de elogios de su último libro, llegué (tarde) a esta hermosa y atesorable colección de artículos. Leila consigue en algunos como yo no sólo conmovernos con sus textos, sino hacernos vibrar en simpatía (como sucede con las cuerdas de un piano) cuando descubrimos afinidades. Un libro inagotable por su capacidad de ser releído una y mil veces.

Todos nosotros. Poesía completa, de Raymond Carver. Traducción de Jaime Priede (Anagrama, 2019). Como todos, soy lector sobre todo de los relatos de Carver y tenía aparcada su poesía tras una lejana lectura en los 90. Pero el libro se cruzó en mi camino y descubrí que no hay parcelas separadas en la escritura de este autor: si no fuera por los versos, no sería fácil distinguir un relato de un poema en Carver. Allí radica su encanto.

Cuadernos (1957-1972), de E. M. Cioran. Traducción de Carlos Manzano (Tusquets Marginales, 2000). He emprendido un intento completista de leer a este autor cuya obra hoy me fascina en la madurez, de modo distinto a mi juventud. Podría mencionar cualquiera de sus libros, pero elijo esta recuperación de sus obras dispersas porque permite asomarse a la lucidez en ascuas y a la escritura poética y filosa como un bisturí del filósofo rumano.

Fabián Sevilla

Fabián Sevilla

Su último libro es Mago (Planeta, novela infantil, 2025).

Orgullo y prejuicio, de Jane Austen (1813; Editorial Juventud, 2014). Este año mi gran proyecto de lectura fue abordar la obra completa de la inglesa. Esta novela, que disfruté en cada frase, me sorprendió: escrita en 1813 tiene la precisión narrativa de un reloj, es exquisita en su humor y comentarios irónicos sobre las costumbres de la nobleza rural durante la Regencia en Inglaterra, además de crear al prototipo de héroe romántico: el señor Darcy (todos soñamos con uno en nuestras vidas...). Me encanta que los jóvenes lectores estén descubriendo a Austen y los más viejos recuperemos la fe en el amor romántico gracias a la lectura.

Las piadosas, de Federico Andahazi (1998; Grijalbo, 2025). La segunda novela de Andahazi me cerró el círculo, porque a inicios de año había leído Frankenstein y esta es una especulación sobre cómo el médico personal de Lord Byron, John William Polifori, escribió en 1817 el relato El vampiro, como parte del desafío en el cual Mary Shelley creó su obra máxima. El libro del argentino juega con elementos del gótico sin dejar de lado su humor procaz y reflexiones sobre las consecuencias de dar hasta la sangre por ser reconocido por los demás. Una joya.

La naranja mecánica, de Anthony Burguess (1962; Minotauro, 2023). Lectura pendiente. La mejor ciencia ficción, donde un futuro distópico le sirve al autor para dejarnos pensando sobre el manejo que el "poder" hace de la violencia implantado la mansedumbre como forma de control social. El laburo que Burguess hace con el lenguaje es formidable y consigue que nos apiademos del brutal protagonista, Alex. Sólo le crítico el infame último capítulo. La novela no lo necesita y defrauda. Pero se lo perdono teniendo en cuenta el tenor de la obra precedente; además, podría no haberlo leído, como hacen muchos, y lo leí... Había visto la película, que me encantó, y me la juego a decir que es una de las mejores adaptaciones cinematográficas de la historia.

Marinés Scelta

Marinés Scelta

Su último libro es El oficio equivocado (Falta Envido, poemas, 2024).

Quién, de Josefina Bravo (Yzur, 2025). Es un libro de poemas que explora las posibilidades de la lengua, en el sentido corporal y como elemento de comunicación, lo que, en última instancia, significan lo mismo. Hay en este poemario —construido como un soplo de discurso en cada prosa breve— también, un desafío a la escritura más ortodoxa que explora la hibridación de los géneros literarios.

Todo el paisaje a la sombra, de Romina Funes (Leer en Casa, 2025). En este poemario delicadamente editado nos encontramos con un yo que interpela a un vos y da cuenta de dos subjetividades que por momentos se encuentran, celebran el encuentro y la provocación del deseo, y por momentos quedan atrapadas en la distancia.

Deche Bitoope (El dorso del cangrejo), de Natalia Toledo (Almadía Ediciones, segunda edición 2022). Natalia es una poeta que escribe en español y en zapoteco, por lo cual nos encontramos con un libro bilingüe. Este poemario recoge una tradición —desde una mirada femenina— de las costumbres de una comunidad que cruza una memoria personal con otra mirada del mundo que ha sido impuesta.

Así, en la tierra, de Marta Miranda (La Pluma del Águila, 2025). Es un libro que recomiendo si quieren conocer un panorama general de la obra de Marta, ya que se trata de una antología personal. Me gusta que no esté sujeta a un orden cronológico, que sea la misma autora quien decide cuál es el hilo que conduce los poemas, sus obsesiones.

Vertebral, de Karo Castro (Pez Espiral Ediciones, 2025). Este poemario es un experimento con el cuerpo, con la muerte y con la trascendencia. Karo se pregunta por la infinitud de lo que queda luego de nuestra desaparición en este plano, pero también, sobre la vida que se sostiene mientras habitamos el mundo de uno y otro lado, junto a qué, a quiénes, como parte una misma naturaleza. El libro se presenta en una caja y contiene no sólo los poemas en forma de origami, sino fotografías que acompañan a sus textos, diapositivas y hasta la réplica en 3D de dos vértebras de la autora.

Gabriel Vacchelli

Gabriel Vacchelli

Su último libro es Ldmila o la ausencia de las úes (Brumas, 2025).

Antes que nada, de Martín Caparrós (Random House, 2024). La autobiografía se convierte en acto de supervivencia. Martín se aferra a este modo de contar con su herramienta favorita (la crónica literaria) para dejar un testimonio de su vida y trayectoria.

El corazón helado, de Almudena Grandes (Tusquets, 2007). Nada más parecido a una novela histórica y nada más alejado. Almudena desnuda con lenguaje coloquial y por momentos íntimo la tragedia de España. Hace jugar a los personajes con las reglas de las pasiones humanas: traición, dolor y venganza versus fidelidad, confraternidad y perdón.

Las uvas de la ira, de John Steinbeck (1939; Alianza, 2022). Un viaje de exilio y hacia un destino inventado ante el dolor y el desamparo de la pérdida. La familia grande es obligada abandonar "la tierra", el origen y la razón de la existencia, una enorme historia, tantas veces repetida en cualquier sitio del planeta —en este caso, habitantes blancos de una comunidad americana tradicional en la crisis del treinta—, que deja al desnudo la violencia despiadada del sistema capitalista, donde no importa raza, credo o condición si alguien se interpone al poder.

Pedro Páramo, de Juan Rulfo (1955, RM, 2020). Una lectura ensoñadora, un viaje al inframundo relatado con una sencillez brutal y mágica, no existe manera de evadirse de la sensación continua de estar transitando un túnel oscuro del cual es imposible retornar.

A sangre fría, de Truman Capote (1966; Debolsillo, 2009). Una novela creada al fragor de los hechos reales, minuciosamente recabados por el autor; policial que es posible leer en clave de los tiempos posmodernos. Un infaltable para nuevos periodistas y escritores.