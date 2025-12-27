Balance del año: cuáles son los diez libros más destacados del 2025

A la hora de hacer balances la lectura vuelve a aparecer como un refugio: un lugar en donde, sea lo que sea que hagamos en las vacaciones, siempre podremos estar. Contra los augurios de obsolescencia y la crisis de la industria, el libro de papel resiste y se impone como una experiencia irremplazable.

El año dejó un mapa diverso, atravesado por la ficción inquietante, el ensayo autobiográfico, la crónica espiritual, la reflexión literaria y la relectura de clásicos que no envejecen. A continuación, una enumeración de los títulos que marcaron este año lector.

El libro más comentado del año confirma la centralidad de Schweblin entre los lectores argentinos y su proyección internacional sostenida. En esta colección de relatos, la autora profundiza su diálogo con la tradición del “cuento de lo extraño”: situaciones reconocibles que, apenas desplazadas, se vuelven perturbadoras. Su prosa se caracteriza por la precisión y su narrativa por el manejo perfecto del ritmo: la tensión funciona como verdadero motor. Schweblin, radicada en Alemania, escribe desde un lugar de madurez estética que la confirma como una de las voces más potentes del relato contemporáneo.

La colección Lector@s, de Ampersand, es uno de los proyectos editoriales más curiosos y reveladores, tanto para los autores (como ejercicio de autoconsciencia) como para sus lectores (que pueden acceder de primera mano a la biblioteca personal de sus escritores). Y este año, se sumó este volumen, firmado por la escritora argentina más popular. Por eso no es de extrañar que "Archipiélago" haya tenido tanta repercusión. Aquí, el "fandom" de Enriquez encontrará un conjunto de ensayos, notas de lectura y apuntes personales que se organizan como islas de un mismo territorio imaginario. Enriquez recorre la heterogeneidad de sus lecturas, suscitadas muchas veces por una mera "obligación" periodística que luego se transformó en placer y, no pocas veces, en obsesión. La literatura gótica, el terror, el rock y el cine, mezcladas con nombres como Donoso, Mujica Láinez, Stephen King o Pizarnik.

Escrita después del ACV que sufrió en 2021, esta autobiografía ensayística piensa el cuerpo, la escritura y la identidad desde la experiencia de la pérdida. Moreno narra la discapacidad, la fragilidad física y la reinvención del lenguaje sin caer en el patetismo ni en la épica de la superación.

La propia Enriquez contó que esta fue una de sus lecturas más movilizantes del año. Se suma con total dignidad a otros ejemplos de sublimación literaria de la experiencia de la enfermedad, desde "El año del pensamiento mágico" de Joan Didion hasta, más acá en el tiempo, "Antes que nada", de Martín Caparrós.

image

4- “No entender” (Siglo XXI), de Beatriz Sarlo

Publicado de manera póstuma, el libro recupera recuerdos de infancia y juventud de una de las grandes ensayistas argentinas. Lejos del ajuste de cuentas, funciona como una bitácora vital que completa zonas apenas insinuadas en su obra crítica y devuelve una voz íntima, menos académica pero igual de lúcida. Sarlo, quien falleció el año pasado, estuvo este año en la agenda no por su obra, sino por cuestiones relacionadas a su herencia. Bien vale recordar que, más allá de esa intriga que ocupó suplementos periodísticos y portales de chimento, su legado intelectual quedó plasmado en libros como este.

image

5- “Actos de presencia” (Random House), de César Aira

Once textos breves en los que Aira reflexiona sobre la escritura, la lectura y el mundo. Inspirado en la idea de “atención total” de Krishnamurti, el libro propone una ética de la percepción donde escritor y lector se funden en el acto de estar presentes. Aparentemente ligero, el libro esconde una notable densidad conceptual y, según especialistas, funciona como una fusión perfecta entre su faceta ensayística y narrativa.

image

6- “El loco de Dios en el fin del mundo” (Random House), de Javier Cercas

Crónica y reflexión espiritual que acompaña al papa Francisco en su viaje a Mongolia. Desde una mirada laica y escéptica, el escritor español indaga en la fe, la duda y el lugar de la religión en el mundo contemporáneo, sin renunciar a la complejidad ni a la pregunta abierta. Se trata de un libro que incomoda a creyentes y no creyentes por igual y nos da una imagen terrenal y profundamente humana de Francisco, a pocos meses de su fallecimiento.

image

7- “Esperanza”, del Papa Francisco

Sin embargo, para tener una versión en primera persona de Jorge Bergoglio, nada mejor que su propia autobiografía, lanzada poco antes de su fallecimiento. Aquí recorre su infancia, su vocación religiosa y su mirada sobre los grandes conflictos del presente. Escrita con tono confesional y accesible, propone una lectura humanista de la fe, del poder y de la responsabilidad social.

8- “BUE”, de Martín Caparrós

El gran cronista argentino se volcó a escribir su primera novela "porteña". A casi veinte años de su monumental "El interior" (2006), donde su mirada afilada e implacable se posaba sobre las provincias argentinas, ahora ofrece una crónica monumental sobre Buenos Aires como organismo vivo y contradictorio. Entre la ficción y la no ficción, a través de decenas de personajes, situaciones y voces, Caparrós construye un fresco del último siglo de una ciudad tan única como diversa, donde millones de vidas se cruzan sin conocerse.

image

9- Reedición de “El Eternauta” (Planeta), de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López

La edición definitiva de la obra cumbre de la ciencia ficción e historieta argentina llegó propulsada por la serie homónima de Netflix, estrenada en abril. El fenómeno fue tal que el precio de algunos ejemplares voló por las nubes y, tras la reedición, se agotaron las sucesivas reimpresiones. Planeta devuelve toda la potencia narrativa, política e iconográfica a la historia de la nevada mortal.

10- László Krasznahorkai

El novelista y guionista húngaro, premio Nobel de Literatura 2025, merece un lugar en la lista no por haber publicado un libro relevante este año, sino porque el galardón sueco lo llevó a ser editado rápidamente en español. Como ocurre cada año, el anuncio del Nobel activó reediciones, nuevas traducciones y lecturas renovadas de su obra. La editorial argentina Sigilo tiene los derechos de dos traducciones: "El último lobo" y "Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río". Sin embargo, es la española Acantilado la que cuenta con el mayor catálogo de sus libros en lengua castellana: "Tango satánico", "Melancolía de la resistencia", "Guerra y guerra", etcétera. La mayoría de ellos ya han llegado a las librerías argentinas.