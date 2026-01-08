Un disco reúne a 12 escritores mendocinos: cómo es y dónde escuchar "El plumaje del desierto"

El disco, un proyecto colectivo de escritores locales, ya se puede escuchar de forma gratuita en Bandcamp.

Ya se encuentra disponible "El plumaje del desierto", uno de los proyectos más singulares de la cultura mendocina: se trata de un disco que reúnea doce escritores locales.

Propone una experiencia de escucha íntima, donde la palabra dicha ocupa el centro de la escena. La voz aparece aquí como refugio y como punto de encuentro en medio del desierto, un espacio simbólico atravesado por silencios, respiraciones y resonancias que invitan a detenerse y escuchar, anticipan desde la producción.

El proyecto reúne a doce escritores y dieciséis poemas que se despliegan en distintos registros. Algunos textos dialogan con la música y otros se sostienen apenas en la cadencia de la respiración y el peso de la palabra, construyendo un recorrido sonoro que privilegia la atención, la cercanía y la sensibilidad del oyente.

Captura de pantalla 2026-01-08 112708 Sobre el disco A lo largo del disco se escuchan poemas de Sofía Ojeda, con un fragmento de “Ahora nuestra casa es una isla”; Vera Jereb en “La fiestaaaa”; Leonardo Dolengiewich con “Desvelarse”; Gonzalo Córdoba Saavedra en “Agujero”; Eliana Drajer, con fragmentos de “Ana no duerme” y “La palabra nada”; Martina Prystupa en “Purísima” y “Finito infinito”; Liliana Tolaba en “Incrementar” y “Espacios”; Daniela Bastías junto a Lautaro Michaux en “Sexta carta” y “Decimosexta carta”; Alejandra Adi con “He construido un jardín”; Marcia Castro en “Como si la libertad fuera una lucha”; Juan Breccia con “Falso domingo”; y Romina Andrea Barboza Astudillo en “Recursos estratégicos”. Cada pieza se integra al conjunto sin perder su singularidad, conformando una trama de voces que dialogan desde distintas poéticas.

La música acompaña con sutileza y precisión, a cargo de Liliana Tolaba, Lautaro Michaux y Sebastián Ojer, quien además realizó el arte de tapa y estuvo a cargo de la convocatoria y la edición del proyecto. La curaduría refuerza el carácter colectivo del disco y subraya el cruce entre literatura y sonido como un espacio fértil de experimentación.

El plumaje del desierto puede escucharse y descargarse de manera gratuita a través de Bandcamp.