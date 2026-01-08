8 de enero de 2026 - 11:36

Un disco reúne a 12 escritores mendocinos: cómo es y dónde escuchar "El plumaje del desierto"

El disco, un proyecto colectivo de escritores locales, ya se puede escuchar de forma gratuita en Bandcamp.

Captura de pantalla 2026-01-08 112652
Captura de pantalla 2026-01-08 112708
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Ya se encuentra disponible "El plumaje del desierto", uno de los proyectos más singulares de la cultura mendocina: se trata de un disco que reúnea doce escritores locales.

Leé además

1. Robert Glasper – Let Go / 2. Suede – Antidepressants / 3. Nine Inch Nails – TRON: Ares / 4. Lucy Dacus – Forever is a Feeling / 5. Richard Ashcroft – Lovin’ You

Balance del año: los 5 mejores discos internacionales de 2025

Por Lucas Germán Burgos
lo que se viene en 2026: los discos de rock y metal mas esperados del ano

Lo que se viene en 2026: los discos de rock y metal más esperados del año

Por Redacción Espectáculos

Propone una experiencia de escucha íntima, donde la palabra dicha ocupa el centro de la escena. La voz aparece aquí como refugio y como punto de encuentro en medio del desierto, un espacio simbólico atravesado por silencios, respiraciones y resonancias que invitan a detenerse y escuchar, anticipan desde la producción.

El proyecto reúne a doce escritores y dieciséis poemas que se despliegan en distintos registros. Algunos textos dialogan con la música y otros se sostienen apenas en la cadencia de la respiración y el peso de la palabra, construyendo un recorrido sonoro que privilegia la atención, la cercanía y la sensibilidad del oyente.

Captura de pantalla 2026-01-08 112708

Sobre el disco

A lo largo del disco se escuchan poemas de Sofía Ojeda, con un fragmento de “Ahora nuestra casa es una isla”; Vera Jereb en “La fiestaaaa”; Leonardo Dolengiewich con “Desvelarse”; Gonzalo Córdoba Saavedra en “Agujero”; Eliana Drajer, con fragmentos de “Ana no duerme” y “La palabra nada”; Martina Prystupa en “Purísima” y “Finito infinito”; Liliana Tolaba en “Incrementar” y “Espacios”; Daniela Bastías junto a Lautaro Michaux en “Sexta carta” y “Decimosexta carta”; Alejandra Adi con “He construido un jardín”; Marcia Castro en “Como si la libertad fuera una lucha”; Juan Breccia con “Falso domingo”; y Romina Andrea Barboza Astudillo en “Recursos estratégicos”. Cada pieza se integra al conjunto sin perder su singularidad, conformando una trama de voces que dialogan desde distintas poéticas.

La música acompaña con sutileza y precisión, a cargo de Liliana Tolaba, Lautaro Michaux y Sebastián Ojer, quien además realizó el arte de tapa y estuvo a cargo de la convocatoria y la edición del proyecto. La curaduría refuerza el carácter colectivo del disco y subraya el cruce entre literatura y sonido como un espacio fértil de experimentación.

El plumaje del desierto puede escucharse y descargarse de manera gratuita a través de Bandcamp.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

lecturas bajo el sol: los libros favoritos del verano, entre clasicos y best sellers

Lecturas bajo el sol: los libros favoritos del verano, entre clásicos y best sellers

Por Daniel Arias Fuenzalida
Tumba de Sandro. Foto: Gentileza 

Sandro, la voz que se apagó en Mendoza

Por Luciana Sabina
Ricardo Ponte, arquitecto y autor del libro.

El libro de Ricardo Ponte y los diversos modos de contar la historia familiar

Por Marta E. Castellino
Urna con los restos atribuidos al sargento Juan Bautista Cabral. Foto: Gentileza

¿Dónde están los restos del sargento Cabral?

Por Luciana Sabina