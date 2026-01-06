Lo que se viene en 2026: los discos de rock y metal más esperados del año

Si 2025 fue intenso para el rock y el metal, 2026 promete directamente ser histórico . El calendario que se abre por delante combina despedidas definitivas, aniversarios muy esperados y una avalancha de discos que podrían redefinir el mapa del rock pesado. Hay leyendas que dicen adiós —Megadeth—, bandas que celebran décadas de coherencia creativa —Alter Bridge—, proyectos fantasma que finalmente verán la luz —Slipknot— y nombres consagrados que, lejos de repetirse, parecen decididos a volver a arriesgarlo todo.

Vendimia de Luján de Cuyo: "Alquimia del Malbec", música, tradición y elección de la Reina 2026

Músico nominado al Grammy fue atropellado y asesinado por una conductora con más de 100 arrestos

Porque si algo deja claro este listado preliminar es que el rock y el metal no están mirando por el retrovisor: están acelerando . Y como suele pasar, lo mejor casi siempre llega cuando nadie lo espera. Con ese espíritu, estos son —hasta ahora— los álbumes de rock y metal más esperados de 2026.

Alter Bridge abre el año cerrando el círculo. “Alter Bridge”, su octavo álbum y el segundo homónimo, funciona como una declaración de principios grabada en el mítico 5150 Studios de Eddie Van Halen. Hay riffs monumentales, melodía épica y una química entre Myles Kennedy y Mark Tremonti que sigue siendo una de las más sólidas del hard rock contemporáneo.

Desde Dinamarca, Cold Night For Alligators regresa con “With All That’s Left”, un disco atravesado por la reinvención personal y sonora. Metalcore melódico, climas cinematográficos y letras que hablan sin rodeos de burnout, paternidad y supervivencia emocional.

Kreator, en cambio, no baja un cambio. “Krushers of the World” es thrash metal sin concesiones, un disco que responde al caos contemporáneo con violencia sonora y precisión quirúrgica. A más de cuatro décadas de carrera, Mille Petrozza sigue escribiendo himnos para el fin del mundo.

Y entonces llega el punto final: “Megadeth ”. El último álbum de una banda que ayudó a definir el thrash metal. Dave Mustaine no se despide en silencio: furia intacta y una versión de “Ride the Lightning” que cierra un círculo abierto en 1983. No es solo un disco: es el final de una era.

image

En otro extremo del espectro, Poppy vuelve a romper moldes con “Empty Hands”, un álbum crudo, visceral y lleno de contrastes.

Los veteranos también tienen mucho que decir. The Damned regresan con “Not Like Everybody Else”, reafirmando que el punk no envejece: se vuelve más filoso. Softcult, en cambio, debuta con “When a Flower Doesn’t Grow”. Puscifer suma su capítulo más agresivo con “Normal Isn’t”, mientras Ratboys aporta sensibilidad indie y raíces americanas con “Singin’ to an Empty Chair”.

El 2026 también será territorio de expectativas gigantes. Slipknot finalmente promete liberar “Look Outside Your Window”, ese disco fantasma grabado en 2008 que todos describen como “el álbum más Radiohead de Slipknot”.

Embed - The Rolling Stones - Angry (Official Music Video)

Entre los regresos que elevan la vara aparece un nombre imposible de ignorar: The Rolling Stones. Contra toda lógica biológica, Mick Jagger y Keith Richards vuelven a insinuar un nuevo álbum de estudio. Tras la energía revitalizada de “Hackney Diamonds”, la decisión de cancelar una gira para concentrarse en grabar refuerza la sensación de que todavía tienen algo urgente que decir. Como siempre, trabajan en silencio y sin fechas, pero cuando los Stones se mueven, el mundo del rock escucha.

Entre las reinvenciones más inesperadas del año aparece Flea. El histórico bajista de Red Hot Chili Peppers debuta como solista, pero no desde el funk rock: vuelve a la trompeta y se sumerge de lleno en el jazz experimental.

En el plano del rock de estadios, Foo Fighters afinan el regreso con un guiño claro a su costado más directo y emocional. Los primeros adelantos sugieren un retorno a la crudeza melódica de “There Is Nothing Left to Lose”, con Josh Freese ya plenamente integrado.

En el costado gótico y épico, Evanescence afila su próximo capítulo tras colaboraciones que marcaron agenda y una gira de alto voltaje. Y Limp Bizkit, atravesados por la pérdida de Sam Rivers, avanzan con un híbrido entre nu metal clásico y sensibilidad contemporánea, demostrando que el género volvió para quedarse.