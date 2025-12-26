Murió el músico Daniel Piazzolla, hijo de Astor, a los 80 años

Daniel Hugo Piazzolla, músico , compositor e hijo del legendario director de orquesta argentino, Astor Piazzolla , murió a los 80 años debido a complicaciones derivadas de un enfisema pulmonar que padecía desde hace tiempo.

Su partida marca el cierre de un capítulo fundamental en la historia del tango contemporáneo. Su nombre quedó ligado de manera directa a una de las etapas más arriesgadas y discutidas de l a obra del creador del Nuevo Tango: la del Octeto Electrónico , a mediados de los años setenta.

Nacido en Buenos Aires el 28 de febrero de 1945, Daniel fue el segundo hijo de Astor Piazzolla y de Dedé Wolff, con quien el compositor también tuvo a Diana, fallecida en 2009. Su infancia transcurrió en un entorno atravesado por la música y los viajes: la familia vivió en Parque Chacabuco, residió un tiempo en Nueva York y atravesó la estadía en París, donde Astor estudió con Nadia Boulanger.

Además de su labor como instrumentista, Daniel colaboró en el documental de 2018 titulado Piazzolla, los años del tiburón y se encontraba trabajando en la etapa previa a la publicación de sus memorias autobiográficas. Fue, asimismo, el padre del reconocido baterista Daniel “Pipi” Piazzolla, líder de la agrupación Escalandrum.

La participación profesional de Daniel Piazzolla se consolidó a mediados de la década del setenta. Integró activamente con su padre el Octeto Electrónico entre 1976 y 1977, tocando sintetizadores y percusión. Este proyecto, que incorporó instrumentos eléctricos y matices del jazz contemporáneo, descolocó tanto al público tanguero como a la crítica de la época.

Su álbum Piazzolla por Piazzolla, en el que revisita la etapa del Octeto Electrónico e incorpora composiciones propias, se inscribe en esa búsqueda artística. Lejos del tributo convencional, el disco propone una lectura sobria e informada, respetuosa de la escritura original y de su arquitectura musical.

En 1996, además, organizó el concierto homenaje Astortango en el Teatro Ópera de Buenos Aires, que reunió al Octeto Electrónico con figuras del jazz internacional como Chick Corea y Gary Burton. Ambos mantenían vínculos musicales directos con Astor Piazzolla y contribuyeron a proyectar la obra familiar hacia un reconocimiento global.

DANIEL PIAZZOLLA Y ASTOR

Sin embargo, la relación profesional y personal sufrió una fractura importante. En 1978, cuando Astor decidió abandonar la experimentación eléctrica para regresar al formato tradicional del quinteto (sin sintetizadores), padre e hijo se distanciaron durante más de una década.

El reencuentro se produjo poco antes del ACV que dejó postrado al compositor, a quien Daniel acompañó hasta su muerte, en 1992.

La partida de Daniel Hugo Piazzolla deja un fuerte impacto en la industria musical y en la historia del tango en Argentina.