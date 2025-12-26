26 de diciembre de 2025 - 20:51

La música de luto: falleció Perry Bamonte, histórico guitarrista de The Cure

Tenía 65 años y tocó con la banda hasta hace un año. Con una carrera de más de 14 años junto a Robert Smith, dejó una huella profunda en la historia de la música.

La banda expresó su dolor por la muerte de Bamonte, destacando su creatividad y su gran contribución en discos clave como Wish y Bloodflowers.

La música internacional atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Perry Bamonte, histórico guitarrista de The Cure y una figura clave en distintas etapas de la banda británica.

Según se informó la Agencia de Noticias Argentinas, el músico falleció a los 65 años luego de una breve enfermedad que atravesó en su hogar durante la víspera de Navidad, tal como informó el grupo a través de un comunicado oficial publicado en su sitio web.

“Con enorme tristeza, confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero Perry Bamonte”, expresó la banda liderada por Robert Smith. En el mismo mensaje, The Cure detalló que el guitarrista murió acompañado en su casa.

La banda lo describió como una persona “callada, intensa, intuitiva y profundamente creativa”, además de resaltar su importancia dentro de la historia del grupo.

El guitarrista, que formó parte de la banda durante más de 14 años, falleció tras una breve enfermedad.

Tras su salida en 2005, el músico volvió a reunirse con la banda en 2022 para la gira Shows of a Lost World, con la que ofreció cerca de 90 presentaciones más, marcando un emotivo reencuentro con el público.

Su última actuación con The Cure tuvo lugar el 12 de noviembre de 2024 en Londres, durante uno de los shows más celebrados de la gira. Sin embargo, problemas de salud ya lo habían obligado a cancelar compromisos previos, incluida una gira europea, lo que había generado preocupación entre los seguidores de la banda.

Nacido en Londres en 1960, Perry Bamonte comenzó su vínculo con The Cure en 1984 como parte del equipo técnico, hasta convertirse en asistente personal y técnico de guitarra de Robert Smith.

En 1990 se sumó oficialmente a la formación tras la salida de Roger O’Donnell, consolidándose como un músico versátil que aportó guitarra, bajo de seis cuerdas y teclados.

Durante su paso por la banda participó en discos fundamentales como Wish (1992), Wild Mood Swings (1996) y Bloodflowers (2000). En Wish, el álbum más exitoso comercialmente de The Cure, dejó su huella en canciones emblemáticas como Friday I’m in Love”, “A Letter to Elise” y “High”.

