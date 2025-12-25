El duro momento del Cuti Romero en Inglaterra: la sanción que podría dejarlo fuera de las canchas

El defensor argentino afronta una durísima acusación tras su expulsión ante Liverpool. Los detalles del informe de la FA que complica su futuro en la Premier.

El lapidario informe contra el Cuti Romero que preocupa a todos.

Cristian Cuti Romero atraviesa uno de sus momentos más complicados desde que llegó a Inglaterra. Lo que parecía una expulsión común en el minuto 93 ante el Liverpool, se transformó en un verdadero dolor de cabeza legal y deportivo para el campeón del mundo.

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) publicó un informe durísimo donde acusa formalmente al defensor de actuar de manera "impropia" y "agresiva" hacia el árbitro del encuentro. Esta situación encendió las alarmas en el Tottenham, que ya siente la presión de perder a su baluarte defensivo.

Porque Cristian Romero fue expulsado en el partido de Tottenham ante Liverpoolpic.twitter.com/MjDzGMzdZJ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 20, 2025 Una reacción que complica su futuro en la Premier League Según el documento oficial, el Cuti no solo mostró una conducta confrontativa, sino que también demoró su salida de la cancha, entorpeciendo el normal desarrollo del juego. El enojo del cordobés fue tal que su propio entrenador, Thomas Frank, tuvo que intervenir físicamente y empujarlo para que abandonara el terreno de juego.

Recordemos que el central argentino ya acumulaba siete tarjetas amarillas en lo que va del torneo, lo que marca una temporada al límite en cuanto a lo disciplinario. Ahora, además de la fecha de suspensión automática que cumplirá ante el Crystal Palace, la FA analiza un castigo mucho más severo.