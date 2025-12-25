El duro momento del Cuti Romero en Inglaterra: la sanción que podría dejarlo fuera de las canchas

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) publicó un informe durísimo donde acusa formalmente al defensor de actuar de manera "impropia" y "agresiva" hacia el árbitro del encuentro. Esta situación encendió las alarmas en el Tottenham, que ya siente la presión de perder a su baluarte defensivo.
Una reacción que complica su futuro en la Premier League
Según el documento oficial, el Cuti no solo mostró una conducta confrontativa, sino que también demoró su salida de la cancha, entorpeciendo el normal desarrollo del juego. El enojo del cordobés fue tal que su propio entrenador, Thomas Frank, tuvo que intervenir físicamente y empujarlo para que abandonara el terreno de juego.
Recordemos que el central argentino ya acumulaba siete tarjetas amarillas en lo que va del torneo, lo que marca una temporada al límite en cuanto a lo disciplinario. Ahora, además de la fecha de suspensión automática que cumplirá ante el Crystal Palace, la FA analiza un castigo mucho más severo.
El presente del Tottenham Hotspur tampoco ayuda: el equipo marcha en la decimocuarta posición y el calendario que viene es asfixiante. Si el descargo que Romero debe presentar antes del 2 de enero no prospera, el club londinense perdería a su capitán para duelos clave ante Brentford, Sunderland y Bournemouth.