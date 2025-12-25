25 de diciembre de 2025 - 11:39

La Finalissima, ese partido que cae incómodo y nadie quiere jugar

Los protagonistas no quieren jugar la final entre la Selección Argentina y su par de España. Las razones, lamentablemente, sobran.

Foto:

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Uno de los grandes problemas de este fútbol de tiempos modernos pasa por el calendario de partidos. Jugadores cada vez más exigidos, planteles largos para cumplir con cada encuentro programado, y selecciones que hacen malabares para encontrar fechas para disputar sus encuentros. En ese contexto, la Finalissima aparece como el ejemplo perfecto.

La Selección argentina y su par de España ya conocen el horario en el que disputarán la Finalissima 2026, el partido que enfrentará a los campeones de América y de Europa.

Otra batalla en el Lusail: confirmaron fecha y hora para la Finalissima entre Argentina y España

Por Redacción Deportes
Por Cristian Reta

Hace pocas semanas, se confirmó que el próximo viernes 27 de marzo se disputará el duelo pendiente desde el 2024 entre la Selección Argentina y su par de España, en el mítico e inolvidable estadio de Lusail, en Qatar. Lejos de verlo como un partido histórico entre la estrella que se va (Lionel Messi) y la que llega (Lamine Yamal), ambos entrenadores ya están sufriendo.

La ecuación es simple. Desde lo estrictamente deportivo, ninguno quiere arriesgar la chapa y el buen presente a tan poco tiempo del Mundial 2026. Una derrota puede hacer tambalear a una estructura que parece sólida, pero no entregará demasiado tiempo para corregirlo.

El propio Lionel Scaloni, DT Albiceleste, lo reconoció ante la prensa: "Hubiese preferido no jugarla antes del Mundial, hubo tiempo para hacerlo antes. España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató".

Pero no fue el único en poner el grito en el cielo. Luis De La Fuente, entrenador español, introdujo otra preocupación lógica: el estado físico de los jugadores. "Veremos cómo llegamos a la cita, no tenemos la chance de controlar a los futbolistas y veremos cómo se llega de acuerdo a qué hacen en sus clubes, en una temporada durísima y que llegarán a ese tramo cansados. Tendremos que elegir a los mejores para competir en un período de tiempo corto", le contó a Marca.

Maxi Rodríguez se sumó a la polémica: "Ninguno quiere jugar"

Argentina - España
Otro protagonista que habló del tema fue el exjugador de la Selección Argentina Maxi Rodríguez, que se sumó a los dichos de los técnicos. "Ninguno la quiere jugar, pero también es lindo medirse. A pocos meses del Mundial quizá preferís un amistoso para regular y probar. Aquí no se puede probar: hay que ganar", tiró sin tapujos.

Entre Eliminatorias, Nations League, amistosos de poca monta, y un calendario con poco espacio para jugar, Argentina y España quedaron condenados a jugar entre sí en una competencia que debería ser hermosa, pero que queda opacada por la proximidad respecto a la Copa del Mundo y el momento de la temporada que se eligió. Una pena.

