La queja de LeBron James por jugar en Navidad: "Voy a ser completamente honesto..."

A sus 40 años, "The King" fue honesto sobre el partido de los Lakers contra Houston Rockets. El deseo familiar que choca con su pasión por el básquet.

Por Cristian Reta

LeBron James, la leyenda viva de Los Angeles Lakers, rompió el protocolo de la felicidad festiva con una declaración que recorre el mundo. En la previa del tradicional duelo navideño de la NBA, el astro fue contundente sobre lo que siente al tener que trabajar mientras el resto festeja.

"Voy a ser completamente honesto. Preferiría estar en casa con mi familia", soltó el jugador de 40 años. Aunque admitió que ama el deporte, el deseo de estar relajado en su hogar pudo más que el brillo de las luces del estadio para esta fecha especial.

LeBron James y un compromiso histórico frente a los Rockets

A pesar de sus ganas de quedarse en casa, LeBron deberá liderar a su equipo frente a Houston Rockets este jueves a las 22. Se trata de un compromiso que él mismo seguía de chico frente a la televisión, viendo a los mejores de la historia.

Con 23 temporadas encima y cuatro anillos de campeón en su haber, James entiende que el show debe continuar más allá de sus preferencias personales. Actualmente, los Lakers marchan cuartos en la Conferencia Oeste, con un sólido saldo de 19 triunfos y 9 derrotas.

A pesar de su fastidio por el calendario, LeBron reconoció que sigue siendo "un honor" ser parte de la cartelera navideña. "Nos han llamado, así que tenemos que salir a actuar y lo espero con ansias", concluyó la estrella con el profesionalismo que lo caracteriza.

Todos los partidos de la NBA en Navidad

  • New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers – 14:00

    Transmisión: ESPN y Disney+ Plan Premium

  • Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs – 16:30

    Transmisión: ESPN y Disney+ Plan Premium

  • Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks – 19:00

    Transmisión: ESPN y Disney+ Plan Premium

  • Los Ángeles Lakers vs. Houston Rockets – 22:00

    Transmisión: ESPN y Disney+ Plan Premium

  • Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves – 00:30 (madrugada del 26)

Transmisión: ESPN y Disney+ Plan Premium

