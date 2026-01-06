6 de enero de 2026 - 12:24

Del Xeneize al Lobo: Gimnasia de Mendoza cerró a tres figuras de Boca para su debut en Primera

Tras el histórico ascenso, el conjunto de Ariel Broggi tendría cerrada la llegada a préstamo de Norberto Briasco y dos promesas de Boca.

Briasco, Simoni y Ceballos llegarán a préstamo a Gimnasia de Mendoza

Se trata de un trío de jugadores que llegarán a préstamo por un año para ponerse a las órdenes de Ariel Broggi. Esta "conexión Xeneize" busca compensar la salida de más de 15 futbolistas del plantel campeón y darle jerarquía al equipo.

Norberto Briasco: jerarquía internacional en el Parque

El nombre que más resuena en esta negociación es el de Norberto "Beto" Briasco. El delantero, que también representa a la selección de Armenia, llega al Lobo mendocino tras un paso irregular por Gimnasia de La Plata.

Briasco arriba con una opción de compra, buscando la continuidad que no logró consolidar en la Ribera. Con 56 partidos oficiales en Boca, su experiencia será vital para que el Blanquinegro logre mantenerse en la elite.

Sangre joven: Simoni y Ceballos, las apuestas de Gimnasia y Esgrima

Junto al experimentado delantero, arriban dos jóvenes con mucha proyección desde "Boca Predio". Valentino Simoni, de 21 años, viene de ser el goleador de la Reserva campeona en 2025, donde anotó 13 tantos.

El tercer pasajero es Julián Ceballos, un mediocampista ofensivo que ya demostró su potencial en All Boys durante la última temporada. Estos refuerzos se suman a otras caras nuevas como Ezequiel Muñoz y Nicolás Linares. Este último futbolista, surgido de Banfield y con paso por Central Córdoba de Santiago del Estero, llega proveniente de Amazonas de Brasil, a la edad de 29 años.

Recordemos que el debut oficial del Lobo será el próximo jueves 22 de enero ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Sin duda, Mendoza respira fútbol de primera y el Parque ya se prepara para una fiesta que se hizo esperar décadas.

