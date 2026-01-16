Se mueve el Torneo Federal A: San Martín y Huracán Las Heras presentaron refuerzos

El León y el Globo comenzaron a anunciar los integrantes de sus planteles, que disputarán la tercera categoría de nuestro fútbol.

A dos meses exactos para que comience el Torneo Federal A de AFA, los dos conjuntos mendocinos participantes empezaron a dar noticias importantes respecto a sus planteles. Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras anunciaron refuerzos, y continuidades a través de sus redes sociales.

Es cierto que todavía hay tiempo por delante, y que 60 días son una eternidad en cualquier mercado de pases. Sin embargo, los hinchas del León y del Globo ya estaban deseosos de tener información. Ambos tienen como objetivo ascender a la Primera Nacional, y para eso hay que apostar fuerte en el armado del equipo.

Huracán Las Heras se arma para dar pelea: Embed BIENVENIDO A CASA, ALEJANDRO TOLEDO

Gol, experiencia y jerarquía para el Globo.

Alejandro Toledo se suma al plantel 2026 de Huracán Las Heras en el Federal A.

Este escudo se defiende con el corazón.

¡Bienvenido al más popular!#HuracánLasHeras #VamosGlobo #HuracánEsFamilia pic.twitter.com/FR3bvV2I2p — C.A. Huracán Las Heras (@CAHuracanLH) January 14, 2026 Después de anunciar la llegada del experimentado Sergio "Toti" Arias al banco de los suplentes, Huracán Las Heras presentó a sus primeras tres incorporaciones. Abrochó el regreso del arquero Franco Agüero (que dejó un enorme recuerdo por el ascenso obtenido en 2016), se confirmó la llegada del volante central de 24 años Facundo Romero, proveniente de Central Norte de Salta, y la del interminable goleador Alejandro Toledo, de 35 años y fuerte trayectoria en el ascenso y el exterior.

En cuanto a los que siguen, el que firmó la renovación fue el mediocampista Nicolás Sandoval. En la publicación del club donde se confirmó la noticia, el futbolista dejó un mensaje que ilusiona a todos los hinchas: "Gracias por hacerme parte de esta hermosa familia! Que sea un gran año para todos nosotros".

El Albirrojo mueve el avispero: Embed



San Martín suma un refuerzo con pasado en la institución. Se trata de , el mediocampista de 26 años llega de Juventud Unida (SL), donde disputó la última… pic.twitter.com/R8pM2PgCl8 — Atlético Club San Martín de Mendoza (@acsmmza) January 16, 2026 Mientras tanto, San Martín también empezó a dar precisiones. Primero confirmó la continuidad del entrenador Christian Corrales, que viene trabajando en la diagramación del plantel desde que terminó el torneo anterior. Luego llegó el turno de los futbolistas que seguirán.