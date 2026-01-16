Se mueve el Torneo Federal A: San Martín y Huracán Las Heras presentaron refuerzos

A dos meses exactos para que comience el Torneo Federal A de AFA, los dos conjuntos mendocinos participantes empezaron a dar noticias importantes respecto a sus planteles. Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras anunciaron refuerzos, y continuidades a través de sus redes sociales.
Es cierto que todavía hay tiempo por delante, y que 60 días son una eternidad en cualquier mercado de pases. Sin embargo, los hinchas del León y del Globo ya estaban deseosos de tener información. Ambos tienen como objetivo ascender a la Primera Nacional, y para eso hay que apostar fuerte en el armado del equipo.
Huracán Las Heras se arma para dar pelea:
Después de anunciar la llegada del experimentado Sergio "Toti" Arias al banco de los suplentes, Huracán Las Heras presentó a sus primeras tres incorporaciones. Abrochó el regreso del arquero Franco Agüero (que dejó un enorme recuerdo por el ascenso obtenido en 2016), se confirmó la llegada del volante central de 24 años Facundo Romero, proveniente de Central Norte de Salta, y la del interminable goleador Alejandro Toledo, de 35 años y fuerte trayectoria en el ascenso y el exterior.
En cuanto a los que siguen, el que firmó la renovación fue el mediocampista Nicolás Sandoval. En la publicación del club donde se confirmó la noticia, el futbolista dejó un mensaje que ilusiona a todos los hinchas: "Gracias por hacerme parte de esta hermosa familia! Que sea un gran año para todos nosotros".
El Albirrojo mueve el avispero:
Mientras tanto, San Martín también empezó a dar precisiones. Primero confirmó la continuidad del entrenador Christian Corrales, que viene trabajando en la diagramación del plantel desde que terminó el torneo anterior. Luego llegó el turno de los futbolistas que seguirán.
En este caso, los futbolistas que ya están confirmados para el operativo retorno son el defensor Nahuel Bernabé (nacido en la cantera y de buen rendimiento), y el del delantero de 26 años Diego González. Además, también se dio el regreso del volante de 26 años Fabricio Ojeda, tras su paso por Juventud Unida.
En las próximas horas, el León confirmará la continuidad de más futbolistas, por ejemplo el capitán Emanuel Décimo, que quedó afuera del Torneo Regional defendiendo la camiseta de Pacífico de General Alvear. Por su parte, seguirán cayendo los refuerzos.