Atlético Club San Martín apuesta a la continuidad de Christian Corrales

Después de una buena campaña en la actual temporada del Torneo Federal A, Atlético Club San Martín confirmó que el DT seguirá al frente del plantel.

Para el Atlético Club San Martín, la llegada de Christian Corrales al banco de los suplentes marcó un antes y un después para su periplo por el Torneo Federal A. Por ese motivo, en las últimas horas los popes arribaron a un acuerdo para asegurar su continuidad.

La noticia fue contada por el presidente Albirrojo Damián Reyes, en diálogo con el programa Chacarero Mendocino. Allí, el directivo aseguró: "Estamos en condiciones de confirmar que Corrales continúa el año próximo. Nos ha pedido que sumemos un departamento psicológico, y coincidimos que tenemos una base en la cual la intención es que puedan continuar".

De esta manera, el exarquero y uno de los emblemas del equipo que logró el ascenso a la B Nacional en 1997 seguirá al frente del León, donde intentará potenciar su proyecto futbolístico pensando en el 2026. Además, también seguirá su cuerpo técnico integrado por Lautaro Durán como ayudante de campo, y Gastón González como preparador físico.

Christian Corrales apuesta por el futuro de Atlético Club San Martín: Christian Corrales asumió el desafío de conducir el Atlético Club San Martin Christian Corrales asumió el desafío de conducir el Atlético Club San Martin Gentileza La continuidad de Corrales fue bien recibida por el hincha Chacarero, teniendo en cuenta lo realizado en la temporada que acaba de finalizar. Desde su llegada, el DT fue capaz de hallar calma en medio de una tormenta, potenció un equipo que parecía condenado a pelear por el descenso, y lo llevó a una racha sin derrotas de 8 partidos. Además, estuvo a punto de dar el batacazo en los playoffs por el segundo ascenso, donde quedó eliminado por un gol ante Sarmiento de La Banda.