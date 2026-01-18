18 de enero de 2026 - 18:17

En el Girona de España, el Diablito Echeverri intentará relanzar su carrera

Claudio Echeverri posó por primera vez con la camiseta del club de LaLiga, y dejó un mensaje sobre sus objetivos a futuro.

Claudio Echeverri, nuevo refuerzo del Girona de España

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Por estas horas, el habilidoso futbolista fue presentado oficialmente como refuerzo del conjunto de LaLiga y aprovechó para hablarle directamente a los hinchas. "Hola fans del Girona, soy Claudio Echeverri. Estoy muy contento de estar acá y espero poder volver a verlos pronto. Les quería mandar un saludo grande, abrazo grande", expresó a la cámara.

Luego, el exRiver Plate tuvo su primer contacto cara a cara con el entrenador que lo dirigirá, Michel, que le preguntó: "¿Quieres ir al Mundial, no?". Lejos de aceptarlo como su objetivo principal, el argentino decidió enfocarse en su nuevo reto."Sí, pero también tengo muchas ganas de estar acá y ayudar", respondió sin dudar.

Echeverri palpitó su debut en España:

Tras esa corta charla, el Diablito dialogó con la prensa oficial de Girona, y contó que el diálogo con el adiestrador lo terminó de convencer para dar el sí: "Hablé con Michel, fue muy bueno hablar con él, me dio una confianza muy buena para poder venir acá y nada". Respecto a lo que intentará lograr, Echeverri fue muy claro: "Tratar de jugar, de ayudar al equipo y mejorar"

Por último, el volante palpitó su debut en España, en uno de los torneos más difíciles y apasionantes del viejo continente. "Es lindo jugar acá en Europa, en La Liga Española, que es una competición muy difícil y nada, a dar lo mejor y va a ser algo muy lindo para jugar", culminó.

