18 de enero de 2026 - 18:48

Marcos Rojo retornaría a un grande del fútbol argentino

El defensor, Marcos Rojo, dejaría Racing en esta ventana de transferencias y cambiaría de equipo a un viejo conocido del fútbol argentino.

El experimentado marcador central quiere tener más minutos.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Es breve la historia de Marcos Rojo en Racing, pero podría estar cerca de su final. El defensor busca mayor continuidad y no fue una de las principales piezas para Gustavo Costas, por lo que las chances de un regreso a Estudiantes de La Plata son más firmes que nunca en este mercado de pases.

Rojo llegó hace seis meses al club de Avellaneda y aportó desde el primer momento su jerarquía y experiencia. Sin embargo, el rodaje del exjugador de la Selección Argentina se vio afectado por una merma en su nivel y la falta de consideración por parte del cuerpo técnico. Según algunas fuentes, el marcador central habría tomado contacto con Juan Sebastián Verón para analizar una posible vuelta al León.

image
Marcos Rojo tendría su tercer etapa en Estudiantes.

Marcos Rojo y su deuda con Estudiantes de La Plata

El defensor debutó en Estudiantes de La Plata en 2008 y disputó un total de 54 partidos oficiales entre sus dos ciclos en el club. El primero estuvo marcado por la gloria, con un rol protagónico de Marcos Rojo en la obtención de la Copa Libertadores 2009. En cambio, su segundo ciclo, iniciado en 2020, se vio opacado por las lesiones y la irregularidad, factores que derivaron en su posterior salida y firma con Boca Juniors, una decisión que generó un fuerte malestar en la hinchada del León.

Juan Sebastián Verón salió a respaldar públicamente a Marcos Rojo tras su llegada al Xeneize, mientras que el futbolista siempre manifestó que Estudiantes es “como su segunda casa”. Sin embargo, algunos gestos y actitudes ocurridos en cruces entre Boca y el Pincha hicieron que el público platense lo mantuviera en el centro de las críticas.

image
Durante un tiempo en Boca, el futbolista fue el principal apuntado por los hinchas Pincharratas.

El fugaz paso por Racing

El jugador no pudo imponerse ante el buen nivel de Agustín García Basso y, para la alineación de Gustavo Costas, Marcos Rojo aparece hoy como suplente. Si bien la intención de la Academia es retenerlo hasta junio, el futbolista busca sumar minutos, ya que el año pasado no llegó a disputar diez partidos, apenas acumuló ocho encuentros con el club en 2025.

