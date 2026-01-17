17 de enero de 2026 - 08:59

Jugó en River y no le cierra las puertas a Boca: "Esto es un Trabajo"

El delantero dejo entrever que pensaría si el equipo Xeneize lo llama algún día, con pasado en River, se desató la polémica y estallaron las redes sociales.

El delantero fue goleador con Marcelo Gallardo.

Tras los dichos de Sebastián Villa, estas declaraciones del surgido en el “Millonario” no parecen sorprender, aunque en redes sociales no fue perdonado. Si bien el jugador se argumentó con lo básico, respaldándose en el fútbol como medio de trabajo y por ello su declaración concluyó reforzando lo dicho “No hay que decirle no a nadie”.

El delantero debut&oacute; en River en 2019.

Girotti fue el verdugo de Boca, vistiendo la de River

El Tanque se puso la del Millonario en 48 ocasiones, levantó cuatro títulos y convirtió en ocho oportunidades. Su paso fue fugaz, pero siempre cumplió, aunque estuvo opacado por el potencial de alguien que conocemos bastante bien, Julián Álvarez. El propio atacante lo reconoció, alegando que le hubiese gustado tener más minutos “Tuve la mala suerte de estar cuando Julián explotó”.

El delantero le convirtió a Boca y es recordado por aquel gol de cabeza, pero arrodillado, en uno de los primeros Superclásicos pospandemia que terminó empatado. Impensada sería una llegada del verdugo de Boca a la Ribera, pero ante esa posibilidad el cordobés fue claro “Más allá de mi pasado en River, si está la chance de Boca, le daría una vuelta de rosca”.

Estuvo cerca de Argentinos pero arribó a Perú

El delantero, recientemente incorporado por Alianza Lima, expresó que estuvo cerca de jugar en Argentinos, pero le gustó más el proyecto futbolístico del equipo peruano. Además, elogió a varias figuras del plantel y compartirá equipo con Paolo Guerrero y un ex Boca que llegó en este mismo mercado de pases, Luis Advíncula.

Tras su paso por River, Talleres y San Lorenzo, el argentino de 26 años tendrá su primera experiencia internacional y saldrá del fútbol argentino tras anotar 4 goles en el pasado 2025. Delantero nato, como los de antes, veremos si el Tanque podrá aportar a la ofensiva del cuadro blanquiazul en este 2026.

Federico Girotti llega con mucha expectativa a Perú.

