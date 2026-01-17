Jugó en River y no le cierra las puertas a Boca: "Esto es un Trabajo"

Tras los dichos de Sebastián Villa, estas declaraciones del surgido en el “Millonario” no parecen sorprender, aunque en redes sociales no fue perdonado. Si bien el jugador se argumentó con lo básico, respaldándose en el fútbol como medio de trabajo y por ello su declaración concluyó reforzando lo dicho “No hay que decirle no a nadie”.
Girotti fue el verdugo de Boca, vistiendo la de River
El Tanque se puso la del Millonario en 48 ocasiones, levantó cuatro títulos y convirtió en ocho oportunidades. Su paso fue fugaz, pero siempre cumplió, aunque estuvo opacado por el potencial de alguien que conocemos bastante bien, Julián Álvarez. El propio atacante lo reconoció, alegando que le hubiese gustado tener más minutos “Tuve la mala suerte de estar cuando Julián explotó”.
El delantero le convirtió a Boca y es recordado por aquel gol de cabeza, pero arrodillado, en uno de los primeros Superclásicos pospandemia que terminó empatado. Impensada sería una llegada del verdugo de Boca a la Ribera, pero ante esa posibilidad el cordobés fue claro “Más allá de mi pasado en River, si está la chance de Boca, le daría una vuelta de rosca”.
Estuvo cerca de Argentinos pero arribó a Perú
El delantero, recientemente incorporado por Alianza Lima, expresó que estuvo cerca de jugar en Argentinos, pero le gustó más el proyecto futbolístico del equipo peruano. Además, elogió a varias figuras del plantel y compartirá equipo con Paolo Guerrero y un ex Boca que llegó en este mismo mercado de pases, Luis Advíncula.