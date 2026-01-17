Jugó en River y no le cierra las puertas a Boca: "Esto es un Trabajo"

El delantero dejo entrever que pensaría si el equipo Xeneize lo llama algún día, con pasado en River, se desató la polémica y estallaron las redes sociales.

Recién llegado a Alianza Lima, uno de los gigantes de Perú, el delantero Federico Girotti habló de todo, desde un posible retorno a River en el futuro hasta incluso la chance de llegar a su máximo rival, Boca, este capítulo se suma a la larga lista de jugadores que pasan de una vereda al frente en declaraciones.

Tras los dichos de Sebastián Villa, estas declaraciones del surgido en el “Millonario” no parecen sorprender, aunque en redes sociales no fue perdonado. Si bien el jugador se argumentó con lo básico, respaldándose en el fútbol como medio de trabajo y por ello su declaración concluyó reforzando lo dicho “No hay que decirle no a nadie”.

image El delantero debutó en River en 2019. Gentileza Girotti fue el verdugo de Boca, vistiendo la de River El Tanque se puso la del Millonario en 48 ocasiones, levantó cuatro títulos y convirtió en ocho oportunidades. Su paso fue fugaz, pero siempre cumplió, aunque estuvo opacado por el potencial de alguien que conocemos bastante bien, Julián Álvarez. El propio atacante lo reconoció, alegando que le hubiese gustado tener más minutos “Tuve la mala suerte de estar cuando Julián explotó”.

El delantero le convirtió a Boca y es recordado por aquel gol de cabeza, pero arrodillado, en uno de los primeros Superclásicos pospandemia que terminó empatado. Impensada sería una llegada del verdugo de Boca a la Ribera, pero ante esa posibilidad el cordobés fue claro “Más allá de mi pasado en River, si está la chance de Boca, le daría una vuelta de rosca”.

Embed - Girotti hizo un gol arrodillado.