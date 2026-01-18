18 de enero de 2026 - 19:49

La Ligue 1 está llena de goles argentinos

Santiago Hidalgo y Julián Vignolo anotaron en la victoria del Touluse de Francia, en la Ligue 1, mientras que Panichelli es uno de los máximos artilleros de la competencia.

Julián Vignolo tuvo su debut goleador.

En el plano del fútbol internacional, la Ligue 1 es una de las ligas con más argentinos en el certamen. Este fin de semana el Toulouse aplastó 5 a 1 al Niza, Santiago Hidalgo marcó y en la red debutó Julián Vignolo, que jugaba en la segunda división argentina.

En esta temporada Joaquín Panichelli además cortó una sequía goleadora de ocho partidos sin anotar, pero tiene diez tantos en la competición, lo que nos habla de un excelente presente de los argentinos en la máxima liga de Francia, ya que el Estrasburgo, club de Panichelli, pelea por un lugar en la Champions League, mientras que el conjunto violeta sueña con puestos de competición internacional.

image
Los argentinos de la victoria del Touluse C.F.

Santiago Hidalgo y Julián Vignolo es la dupla del Touluse

Los argentinos llegaron en los primeros meses de 2025 y el ex Independiente, Santiago Hidalgo, es el de mejor presente en el conjunto, ya que marcó por duplicado y en esta temporada anotó 4 goles y 2 asistencias en 14 partidos, siendo titular únicamente en 3 de ellos, ratificando su momento.

Julián Vignolo llegó desde Estudiantes de Río Cuarto, que en ese momento militaba en la segunda división argentina. Además, arribó a Francia hace apenas cinco meses como una gran proyección, pero el conjunto francés optó por apostar por él y no enviarlo a préstamo. Tuvo su bautismo de gol frente al Niza.

Panichelli el goleador de la Ligue 1

Cabe destacar que el ex River viene de jugar en el Mirandés, donde sostuvo un promedio cercano a un gol cada dos partidos, rendimiento que despertó el interés del club francés. En la actualidad es seguido de cerca por el Chelsea y, con un recorrido sólido desde divisiones inferiores, el “9” sueña con llevar a su equipo a la Champions, apoyado en su eficacia aérea y los centros de Valentín Barco.

El delantero argentino fichó por el Strasbourg en 2024 como una apuesta a futuro que rápidamente dio resultados. Su adaptación a la Ligue 1 fue inmediata y hoy es una pieza clave del equipo, con un presente goleador que lo posiciona como una de las grandes apariciones del torneo, respaldado por sus 10 goles en 17 partidos.

image
Panichelli es el m&aacute;ximo goleador argentino de la Ligue 1.

Panichelli es el máximo goleador argentino de la Ligue 1.

