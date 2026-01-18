Según la astrología y el tarot, este es el delantero que Riquelme debería traer a Boca

Juan Román Riquelme encabeza las gestiones para sumar a Alexis Cuello, atacante de San Lorenzo, como refuerzo estratégico de Boca Juniors. Sin embargo, la intervención pública de Giorgio Armas, experto en astrología que es cercano al club, generó incertidumbre al desaconsejar su fichaje por motivos energéticos y proponer a otro delantero del Ciclón como alternativa.

Lo cierto es que el mercado de pases en Argentina siempre entrega historias que mezclan la estrategia deportiva con las particularidades del fútbol local. Actualmente, Boca se encuentra en una encrucijada respecto a la incorporación de Alexis Cuello. Mientras el Consejo de Fútbol tiene definida una oferta para quedarse con el 60% de la ficha del atacante, un factor externo ha comenzado a ganar peso en el entorno: la opinión de los astros.

image La realidad indica que Alexis Cuello está muy interesado en vestir la camiseta azul y oro. Pese a que existen sondeos desde el exterior, el futbolista le hizo saber a su entorno que está dispuesto a esperar el avance de las negociaciones en Ezeiza antes de aceptar cualquier otra propuesta. Por su parte, Riquelme planea retomar la gestión en los próximos días, una vez que se resuelva la llegada de Marino Hinestroza. Sin embargo, la compleja situación institucional y legal de San Lorenzo podría condicionar la velocidad de la operación.

La advertencia de la astrología y el nombre alternativo El astrólogo Giorgio Armas, quien asesora espiritualmente a la institución desde hace años, fue categórico sobre el potencial del delantero de 24 años. A través de sus redes sociales, expresó un panorama negativo sobre la posible operación, alegando que las energías del jugador no coinciden con el espíritu del club en esta etapa: "No quiero a Cuello en Boca. ¡Mala astrología! Además, fue suplente con Insúa y con Russo", sentenció Armas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArmasGiorgio/status/2010798519142240287&partner=&hide_thread=false No quiero a Cuello en Boca! Mala Astrología y además fué suplente con Insúa y con Russo.

Ya se lo dije a Román...

Por otro lado, si hay descuentos en Carrefour, vamos por Vombergar. pic.twitter.com/jbZJYE7RaX — Giorgio Armas - Astrólogo de Boca (@ArmasGiorgio) January 12, 2026 La polémica no terminó con el rechazo a Cuello, sino que el astrólogo fue un paso más allá y sugirió un nombre que, bajo su mirada, encajaría a la perfección en el esquema táctico y energético: Andrés Vombergar. Según explicó, el delantero esloveno-argentino posee "buenos aspectos astrológicos" que le permitirían conformar una dupla ofensiva de alto nivel junto a Miguel Merentiel.