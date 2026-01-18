18 de enero de 2026 - 12:06

Viaje en el tiempo: las fotos del japonés Masahide Tomikoshi que muestran cómo era Mendoza en 1977

El legendario fotógrafo nipón publicó registros inéditos de la provincia tomados hace casi 50 años. Un recorrido visual por una Mendoza que ya no existe.

Mendoza in Argentina, 14 June 1977 photo by Masahide Tomikoshi/TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY.

Mendoza in Argentina, 14 June 1977 photo by Masahide Tomikoshi/TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY.

Foto:

Masahide Tomikoshi
Por Nicolás Salas

Masahide Tomikoshi ya es como un argentino más. Aunque su nombre se hizo viral por rescatar del olvido fotos inéditas de Diego Maradona, esta vez el fotógrafo japonés nos regaló algo más íntimo: un viaje sensorial a la Mendoza de 1977.

Leé además

sharenting: por que compartir fotos de tus hijos en redes puede ponerlos en riesgo hoy

Sharenting: por qué compartir fotos de tus hijos en redes puede ponerlos en riesgo hoy

Por Redacción Sociedad
La nueva camiseta de Independiente Rivadavia.

Con la estrella del campeón de Cuyo: Independiente Rivadavia presentó su nueva armadura para el 2026

Por Francisco Moreno

En aquel junio del '77, el nipón recorrió nuestras calles y capturó momentos que muchos mendocinos ya olvidaron. Sus imágenes muestran el Estadio Malvinas Argentinas(entonces Estadio Ciudad de Mendoza) en plena construcción, justo antes del Mundial 78.

ad8f3aa8-e10b-46fe-9ad7-c98453738b3f
Estadio Ciudad de Mendoza in Argentina, 14 June 1977&nbsp;photo byy Masahide Tomikoshi/TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY

Estadio Ciudad de Mendoza in Argentina, 14 June 1977 photo byy Masahide Tomikoshi/TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY

Las fotos tienen esa textura especial del film, captadas con su cámara. No solo hay fútbol; Tomikoshi registró un increíble paisaje de las montañas de la provincia. Además, hace un tiempo el artista nipón había compartido escenas cotidianas de las calles de la capital y, por supuesto, la presencia del vino, el corazón de nuestra provincia.

bc1c2ec5-675a-47b5-ae97-e2580c23bc74
Mendoza in Argentina, 14 June 1977 photo by Masahide Tomikoshi/TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY.

Mendoza in Argentina, 14 June 1977 photo by Masahide Tomikoshi/TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY.

Lo que más impacta es la calidad asombrosa de los registros. Mientras que las fotos locales de la época suelen verse borrosas, el archivo de este japonés parece haber sido tomado ayer mismo, revelando detalles arquitectónicos y humanos increíbles.

image
Street at Mendoza in Argentina, 14 June 1977 photo byy Masahide Tomikoshi/TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY

Street at Mendoza in Argentina, 14 June 1977 photo byy Masahide Tomikoshi/TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY

image
Street at Mendoza in Argentina, 14 June 1977 photo byy Masahide Tomikoshi/TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY

Street at Mendoza in Argentina, 14 June 1977 photo byy Masahide Tomikoshi/TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY

image
Wine at Mendoza in Argentina, 14 June 1977 photo byy Masahide Tomikoshi/TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY

Wine at Mendoza in Argentina, 14 June 1977 photo byy Masahide Tomikoshi/TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY

¿Quién es Masahide Tomikoshi?

Con 78 años y una carrera que arrancó en 1967, Tomikoshi es una verdadera leyenda viviente del fotoperiodismo deportivo. Su pasión nació tras ver el Mundial de México 1970 por televisión, una decisión que lo llevó a cubrir 10 Copas del Mundo de manera consecutiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tphoto2005/status/2012114276190933089&partner=&hide_thread=false

Su historia personal es tan fascinante como sus fotos. Su padre, Seika, fue un piloto kamikaze en la Segunda Guerra Mundial, quien le heredó el amor por capturar la realidad en sus misiones. Tomikoshi se retiró tras el Mundial de Sudáfrica 2010, pero su archivo sigue más vivo que nunca.

image

Para los argentinos, es el "biógrafo visual" de Maradona. Se enamoró del juego de Diego en el Mundial Juvenil de 1979 y, desde entonces, lo siguió por todo el planeta. Hoy, desde su jubilación en Japón, utiliza sus redes sociales para compartir este arte que nos transporta a los mejores momentos de nuestra historia y cada tanto interactúa con seguidores argentinos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mattia Colnaghi, el joven ítalo-argentino que será parte del equipo junior de Red Bull

Quién es Mattia Colnaghi, el argentino que la Fórmula 1 señala como talento del futuro

Por Nicolás Salas
Tras casi tres días de intensa búsqueda, encontraron en Neuquén a la hermana del Huevo Acuña.

Tras casi tres días de intensa búsqueda, encontraron en Neuquén a la hermana del "Huevo" Acuña

Por Redacción Deportes
River Plate - Peñarol

River Plate empató con Peñarol y se quedó con el triunfo en penales

Por Redacción Deportes
El Inter Miami dejó atrás las vacaciones y retornó a los entrenamientos con Leo y De Paul como protagonistas.

Inter Miami inició su pretemporada con Leo Messi como protagonista

Por Redacción Deportes